¡Sin filtros! El ‘Tino’ reaccionó a la declaración de Yaser Asprilla

El tema Yaser Asprilla ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Desde su fichaje al Watford de Inglaterra, pasando por su llamado a Selección Colombia y terminando, o por lo menos eso se espera, con la declaración, para muchos polémica, respecto a Faustino Asprilla.



“Así como voy, con humildad y todo eso, creo que voy a ser mejor que él (Asprilla). Creo en mis características y en mi talento”, fueron las palabra que armaron todo un ‘despelote’ en las redes sociales.

Mientras que la gran mayoría criticó al joven atacante, tildándolo de “agrandado”, otros tantos defendieron su postura de confianza. Todo un debate hasta que por fin habló el directamente implicado.



En diálogo con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, el ‘Tino’, muy a su estilo descomplicado, dio su impresión sobre la declaración del chico que sorprendió al FPC con Envigado.

​

“Yo creo que eso está muy bien. Que no solamente piense en mí, piense en muchos jugadores que fueron mejores que yo. Y digo, ojalá pueda superarnos a todos porque eso es bueno para el fútbol y la Selección Colombia. Que le dé alegría a la gente de Colombia”, mencionó el exfutbolista.



Para zanjar cualquier duda, reafirmó: “Yo soy el primero que lo felicito, tiene que ser así. Todos quisimos ser mejores que nuestros ídolos”. Justamente sobre esto último reveló que en Colombia admiraba mucho a Bernardo Redín y a nivel internacional a Marco van Basten.



“Si a este muchacho la va bien, a todos nos va bien. Yo le deseo y le auguro lo mejor. Que pueda demostrar su fútbol porque tiene unas condiciones impresionantes. Esperemos que tenga un futuro brillante”, concluyó.



Y no podía faltar su comentario de humor: “Si juega bien, debe ser familiar mío. Si juega mal, no”.