¿Se demora mucho la convocatoria de Colombia para las eliminatorias?

Pasan los días y la pregunta es la misma: ¿para cuándo la convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias al Mundial de Qatar, que comienzan en solo una semana?

En condiciones normales, a esta altura ya habría un listado oficial, teniendo en cuenta que el 9 de octubre, en Barranquilla y contra Venezuela, comienza oficialmente la competencia para Colombia. Pero la pandemia del coronavirus covid-19, que ya obligó al aplazamiento en marzo de este fecha que por fin está a punto de comenzar,



Hoy todo está fuera de las proyecciones. Sí, es cierto que selecciones como Argentina o Brasil ya hicieron públicas sus listas, lo que quiere decir que sí es posible contarles a los implicados que tienen un viaje y una competencia más en el calendario y no generalizar la incertidumbre, pero Colombia, ya casi por tradición, suele esperar hasta último momento y lo saben y lo aceptan todos, incluso los jugadores.



Sin embargo, esta vez hay un detalle: lo usual es que las convocatorias se socialicen el martes previo a cada partido oficial, pero ese día ya pasó y no hubo certezas.



¿Por qué tanto misterio? FUTBOLRED indagó y encontró que la decisión final del técnico Carlos Queiroz es entregar una sola lista que sea definitiva y que no esté atada a una contingencia por un caso positivo del virus, por problemas logísticos, por indecisión del convocado, desacuerdos con clubes, en fin, por cualquier eventualidad.



El portugués espera que el anuncio final no tenga modificaciones, que los llamados sepan que son el plan A del entrenador y no la consecuencia de un hecho fortuito y quiere que, por temas logísticos, quienes finalmente sean llamados vayan a una sola ciudad y viajen juntos, en vuelo charter, directamente a Barranquilla, sin correr riesgos adicionales. Por eso esperara hasta último momento. ¿Cuándo es eso? Seguramente durante este fin de semana.



Esta es una coyuntura totalmente atípica. Después de que el mundo prácticamente se paralizara por la pandemia, ahora los desplazamientos aéreos entre continentes plantean muchas complicaciones que antes no existían, los protocolos de bioseguridad son muy exigentes y el riesgo de tener contagios durante la pausa de selecciones es una preocupación no solo para las selecciones y confederaciones sino para la propia FIFA y, más que nada, para los clubes.



Y en este punto vale la pausa: los equipos, que pagan los salarios de los estelares suramericanos llamados por sus selecciones exigen información detallada sobre la manera como se aplican los protocolos en cada país, además de datos del avance del virus en cada escenario donde van a estar sus jugadores.



La demora del entrenador tiene una razón, aunque también habría que decir que si aparece cualquier eventualidad que obligue a un cambio en la convocatoria, tampoco sería un drama pues para todos es claro que la coyuntura expone a todos los protagonistas a imprevistos. Valdría la pena adelantar trabajo, mentalizar a los llamados, despejar de una vez las dudas y apelar al sentido común para explicar cualquier conflicto de última hora.



En fin, lo cierto es que habrá que armarse de paciencia pues la lista de Colombia se les tiene, pues ya hay una gran cantidad de jugadores bloqueados -como mandan los reglamentos-, pero se les demora. El listado final de 23 elegidos se conocerá, prácticamente, cuando no haya más remedio.