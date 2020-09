Convocatoria de Colombia, tarde y sin muchos cambios: plan de Queiroz

Son días atípicos, marcados por la pandemia y el temor, y lo saben y lo padecen las selecciones nacionales. Pero el inicio de las eliminatorias a Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y ya no hay más tiempo que perder.

Por eso en la Selección Colombia, que debutará el 9 de octubre en barranquilla, contra Venezuela, están manos a la obra, como explicó el entrenador Carlos Queiroz. Eso sí, es un hecho que no tiene prisa y que esperará hasta último momento para entregar su lista... como ya es tradición, a decir verdad.



"Esta convocatoria será muy atípica. Yo siempre tengo en cuenta cuatro criterios que guían las decisiones: la calidad y talento del jugador, la experiencia y registro histórico al servicio de la Selección (cultura de selección), el carácter y la personalidad (identidad de equipo), y la forma y rendimiento deportivo (estado actual para la competencia). Lamentablemente, el cuarto criterio (forma y rendimiento) está comprometido para la convocatoria de los juegos de octubre, por el inicio problemático y desordenado de las temporadas en diferentes países", dijo en una extensa declaración para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



Y entonces, ¿para cuándo la lista? "En cuanto al anuncio oficial de la convocatoria, dada la situación actual, será un poco más tarde de lo habitual. Como es obvio, naturalmente, en los bastidores, todo se está preparando en el tiempo cierto y con el máximo rigor". Se dice que se conocería hasta el próximo lunes.



Y aunque no da nombres, sí da pistas: "Por ahora, creo que podemos decir que las grandes novedades serán, por ejemplo, el regreso de James a su lugar en el fútbol, ​​jugando y compitiendo con regularidad, y la recuperación y regreso de nuestro capitán Falcao a las canchas. Pero tenemos más y buenas novedades en el plan técnico y deportivo, con varios jugadores que lograron ser campeones, como Cuadrado, James, Ospina (una copa), Uribe, Lucho, Barrios, Campuzano, Fabra y Villa, con el éxito en las competiciones europeas de Duván, Muriel y Arias, y con varios goleadores como Morelos, Borré, Córdoba, Luis Suárez, Duván y Muriel. Pero, como siempre digo, la Selección es siempre una casa abierta, sin puertas y sin ventanas. Una casa de mérito y responsabilidad, al servicio del equipo. Creo que tendremos muchas razones para tener buenas novedades en la convocatoria final".



¿Conclusión? Falcao no sería una ausencia, los de Boca Juniors están en el radar a pesar de que no hay competencia y de los líos de Villa, Borré sigue siendo un nombre a considerar y Luis Suárez habría logrado llamar la atención del DT en los últimos meses. No significa que sean fijos, pero las dudas que pesaban sobre ellos están más o menos aclaradas.



Eso sí, no es momento de dar timonazos pues la suspensión de los torneos afectará notoriamente lo físico y el tiempo solo da para apelar a la memoria: "Tendremos que basar nuestras decisiones principalmente en la confianza y el conocimiento de los jugadores que ya conocemos más y mejor. Creo que todo el mundo entenderá que esta primera convocatoria, tras una larga interrupción y con todos los nuevos escenarios, nos obliga a tener unos criterios de decisión muy especiales, valorando la experiencia y madurez competitiva".



Los rivales en la región, según Queiroz, están suficientemente diagnosticados: "Nuestros mayores oponentes, Brasil y Argentina, siguen evolucionando y llegan cada vez más fuertes. Nuestros rivales en la clasificación, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay y Bolivia, no nos dejan cerrar los ojos ni un segundo para descansar. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ganar? No podemos estar acomodados, relajados y satisfechos con lo que hicimos ayer. No es suficiente".



Queiroz concluyó su mensaje pensando en los colombianos "que se levanta cada día con valentía y determinación para enfrentar esta pandemia y esperando un debut en soledad en el Metropolitano: "a todos los hinchas de la Selección Colombia, que lamentablemente no podrán estar con nosotros en el estadio de Barranquilla, les quiero agradecer su apoyo y desearles un gran futuro, con la convicción de que unidos y con la fuerza de la camiseta número 12 de los hinchas de Colombia, lograremos nuestro primer objetivo: clasificarnos para Qatar".