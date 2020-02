La libreta de Queiroz tras ronda europea: ¿cuántos en números rojos?

Pasó una semana álgida de partidos en Europa, con Ligas, Champions League y Europa League y es hora de hacer el balance de los futbolistas colombianos.

Al menos para el técnico de Colombia, Carlos Queiroz, hay noticias buenas y malas tras la gira que mantiene con el nuevo director deportivo de la Federación Colombiana (FCF), Mario Yepes.



Vale repasar primero a aquellos que pasan con números positivos en el balance:



Luis Díaz

7.0

Sin duda el mejor en el balance es el guajiro, quien anotó el gol del descuento en la caída del Porto en casa de Bayer Leverkusen por 2-1. Es el gol visitante que bien puede resolver los problemas en la revancha. Díaz lució físicamente apto y eso es bueno, aunque la realidad es que no dispuso de muchas ocasiones de gol. Este descuento fue más fortuito, un rebote en la espalda, apenas...



Matheus Uribe

7.0

El mediocampista se afianza en Porto y, tras un lejano episodio de una fiesta familiar que le costó un castigo, no volvió a soltar la titularidad en juegos importantes. Vio una amarilla justa, tuvo una ocasión de media distancia que pudo ser un golazo y en el complemento recibió un centro muy preciso pero el cabezazo para el empate se le fue muy abierto.



Dávinson Sánchez

6.5

El zaguero caucano se vio seguro, firme por su zona, durísimo en el duelo hombre a hombre, como es usual. Las malas nuevas son para Mourinho, que arrancó los octavos de final de Champions con derrota 0-1 frente al sorprendente Leipizg. Pero en le balance individual, con un zaguero que juega 90 minutos minutos y sin problemas físicos, ya hay buenas noticias.



​Alfredo Morelos

6.0

Es raro decirlo pero Morelos cumplió en el triunfo de Rangers 3-2 contra Braga de Portugal. Y fue así porque arrastró marcos, mostró sacrificio (vio la tarjeta amarilla) y se mantuvo en el campo 90 minutos. No marcó, y eso no es bueno. Pero tiene confianza de su DT y es importante para su equipo. Eso, comparativamente, es buena noticia para la Selección Colombia.

Las incógnitas vienen por otro lado, que no es un lado menor: el capitán y eje del equipo, el goleador y uno que era fijo y ha ido desapareciendo. Van los 'rajados' de la gira:



James Rodríguez

4.0

El hombre que hace la diferencia en Colombia no es, a poco más de un mes del inicio de la Eliminatoria, un hombre que cumpla el requisito principal que les puso Queiroz a sus dirigidos el año pasado: "muchos minutos en las piernas". El fin de semana, el DT 'perdió su viaje' a verlo pues en el empate 2-2 contra Celta, a pesar de que teóricamente está recuperado de un problema en la cadera, no fue ni siquiera convocado.

La situación es recurrente y preocupante. No hay ritmo ni confianza y la competencia interna en Real Madrid se ha vuelto un obstáculo más que una motivación. El portugués lo visitó, habló con él, supo de primera mano lo que para todos los mortales en este lado del mundo es pura especulación. ¿Qué concluyó? En este punto del 10 de la Selección, donde todo es oculto, no hay razones para la ilusión.



Santiago Arias

4.0

Aquel que fuera dos veces mundialista, que en algún punto fue inamovible, mantiene sus acciones a la baja. Queiroz fue al Atlético de Madrid 1- Lvierpool 0 que para el mundo del fútbol es una gesta, y tal vez disfrutó el juego, pero sin tomar una sola nota pues Arias, a quien fue a ver, fue a la tribuna, ni siquiera llegó al banco cuando Trippier, el dueño del puesto, está ausente por lesión. Prefirió Simeone a Vrsaljko. Habrá decenas de explicaciones tácticas pero lo cierto es que era la oportunidad para el colombiano y no lo miraron. Igual que James, vive bien y feliz en Madrid pero no tiene competencia y eso no le ayuda en la Selección, donde ya ha perdido protagonismo con Stefan Medina y Luis Orejuela.



Duván Zapata

5.0

No fue tan malo como sus compatriotas con saldo en rojo, pero tampoco le dio para pasar 'raspando'. Zapata no fue titular en el partido de Atalanta en casa, con su gente, con mucho por hacer en ofensiva, por los octavos de final de Champions contra Valencia. Y el juego le dio la razón al DT Gasperini, quien ganó 4-1 con su apuesta y solo le dio 16 minutos en cancha. Zapata está sano y es buena noticia para Queiroz, después de tenerlo tres meses K.O. Pero la idea es que llegara a este punto con una competencia que le falta: tiene dos goles, no es tan grave, pero en lo que queda hasta marzo lo deseable es que recupere su lugar del año pasado como inamovible.



Luis Muriel

4.5

Un escalón más arriba que quien no es convocado, pero en la misma conclusión: no juega. Muriel estuvo en el banquillo en el duelo de Champions entre Atalanta y Valencia (4-1) pero su equipo no lo necesitó y no llegó a salir de allí. Es solo que pasan los partidos y no pasa de ser el segundo o tercer cambio, con pocos minutos y poco protagonismo y eso no es bueno para Colombia. ¿Qué tan fuerte está? Es el tema, que cuando no se juega, nunca se sabe.