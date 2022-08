¡Colombia quiere desbancar a las europeas! Debuta contra Alemania

Carlos Paniagua y sus dirigidas no dejan de contar las escasa horas que quedan para verse las caras con Alemania en el Mundial Sub-20 de Costa Rica. Con sesiones de entrenamiento desde la primera semana de agosto, y con dos amistosos disputados previamente al certamen, Colombia cerró su preparación de cara a su segunda participación en una cita orbital de la categoría.

Colombia ya conoció el Estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela, sede del partido. Se mide una selección que apenas clasificó a su segundo Mundial después de lo hecho en 2010 por coincidencia en Alemania, y otro combinado nacional, gigante en la Sub-20. Pues las alemanas disputarán su décima copa orbital, es decir, no han fallado a la cita en ninguna edición, y como si fuera poco, están igualadas con Estados Unidos siendo las naciones con más títulos (tres), en su historia liderando el palmarés de la categoría.



Las dirigidas por Carlos Paniagua se prepararon en Bogotá jugando un amistoso contra la Sub-16 masculina de Millonarios, lo que fue una derrota por la mínima diferencia. Iban a jugar contra Nigeria en Barranquilla, pero hubo un problema en la logística de las africanas que no permitió que viajaran. Y ya en Costa Rica, se midieron contra Australia, quien también participará sembradas en el Grupo A con Brasil, España y las costarricenses en su rol como anfitrionas.



Los ánimos en la Selección Colombia están al tope deseando desbancar a las europeas, y ser fiel a lo que siempre han demostrado en certámenes femeninos: plantarles cara a las favoritas. Sin duda alguna, la que se perfila como favorita, y hasta como candidata para el título es la tricampeona, Alemania. Pero las colombianas han sabido jugarle a las grandes, muestra de ello fue en la Copa América contra Brasil, y en los Sudamericanos Sub-17 y Sub-20 también ante la ‘Canarinha’.



Con el bagaje de los entrenamientos y los partidos disputados contra Millonarios Sub-16 y Australia, ambas derrotas, Colombia está lista para debutar. Esta será la segunda vez que se encuentran en la historia en lo que fue una caída de las colombianas 3-1 en el Mundial de la categoría en el 2010. La diferencia es grande, una que ha ido a todos los certámenes mundialistas y otra que tuvo una ausencia de 12 años sin ir.



Sin embargo, y por fortuna, hay una coincidencia que ilusiona y es que, en el Sudamericano de 2010, Colombia clasificó como subcampeonas perdiendo la final contra Brasil. Se midieron en fase de grupos ante Alemania y lograron pasar de fase. Ahora el semblante es el mismo, con la diferencia que no será en el partido final de grupos que se verán las caras.



Previo al compromiso inaugural, Mariana Muñoz y Gisela Robledo concedieron entrevistas para lo que será ese encuentro contra Alemania. Muñoz dijo, “nosotras nos hemos preparado bien, hemos visto videos de Alemania y creemos que con las condiciones que tenemos, podemos hacerles un gran partido”.



Gisela Robledo, quien se unió el viernes 5 de agosto a diferencia de sus compañeras que desde el martes 2 ya estaban en Costa Rica analizó de esta manera a su rival, “sabemos del potencial de Alemania, pero nosotras también tenemos condiciones y lo hemos demostrado ya a nivel internacional. Creo que con el aporte de todas podemos darle una gran alegría al país. Hay que convencerse de que sí podemos”.



A su vez, Gisela complementó, “Colombia está en su mejor momento, nuestra categoría también en su mejor momento y contrarrestar a Alemania no va a ser fácil; pero tampoco imposible. Acá tenemos las cosas muy claras, junto a mis compañeras sabemos que es muy importante sumar los tres puntos comenzando este campeonato”.



Con referentes como Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez, Gisela Robledo, Natalia Giraldo y Ángela Barón que estuvieron en la Copa América, Colombia saldrá a dar el todo por el todo en este certamen. Es una base muy similar a quienes disputaron el Mundial Sub-17 en Uruguay en el 2018 y que le sacaron un punto a España en fase de grupos en un empate a un tanto. Las ibéricas, que posteriormente fueron las campeonas del mundo.



Alemania no se confía y sabe lo difícil que será este partido por el temperamento sudamericano que tiene Colombia. “Es un equipo capaz de hacerlo muy bien, con presencia en el terreno de juego y que nos plantará cara. Nos prepararemos bien para contrarrestar sus cualidades y poder desplegar nuestro juego”, dijo Kathrin Peter estratega germana.



Alineación probable:

Natalia Giraldo; Ana María Guzmán, Ángela Barón, Kelly Caicedo, Yirleidis Quejada; Ilana Izquierdo, María Camila Reyes, Gabriela Rodríguez, Gisela Robledo; Linda Caicedo y Karla Torres. DT: Carlos Paniagua.

Hora: 12:00 p.m.



Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica



Árbitra: Marianela Araya (Costa Rica)



TV: DirecTV 610