¿A Arias lo reemplaza un jugador o un sistema? Así resolvería Lorenzo

No es una baja cualquiera. Jhon Arias se pierde, por acumulación de tarjetas amarillas, el esperado partido que la Selección Colombia espera ganarle, al precio que sea, a Brasil, un rival al que no ha podido superar en Eliminatorias.

"Es obligado, yo quería estar contra Brasil, era especial para mí, pero no me lamento, aprovecho estos días para estar disponible contra Paraguay y en la mejor posición posible", se consolaba el campeón de Copa Libertadores con Fluminense, un hombre muy difícil de reemplazar para el técnico Néstor Lorenzo.

​

Y es que su ausencia no estaba en el libreto: "(Arias) siempre fue de menos a más, nos da una versatilidad en distintos sectores del campo que no cualquiera lo puede hacer, esperemos que quien lo reemplace esté a la altura", reconoció el técnico nacional. Por eso, ante una ausencia que podría obligar a retoque es distintas líneas, cabe la pregunta: ¿A Arias lo reemplaza un hombre o un sistema?

​

Supongamos que es lo segundo y el DT no quiere complicaciones y espera reemplazar una ficha por otra. ¿Qué alternativas tiene? Depende de qué tan arriesgado amanezca el día del partido: si quiere reforzar la marca contra un Brasil que estará lleno de bajas por lesión pero sigue siendo Brasil, lo reemplazaría por mediocampistas de marca.



¿Quiénes? Dos opciones que ofrecen virtudes similares pero se diferencian en detalles: Kevin Castaño y Richard Ríos tienen juventud y despliegue físico, recuperación y pases de calidad en la salida y media distancia. El primero viene de ser figura contra Ecuador y aprovechó siempre su opción cuando lo eligió Lorenzo; el segundo juega con varias de las estrellas visitantes y los conoce a l perfección, y además suma buen juego aéreo.

​

Pero ¿y si quiere correr un riesgo y sumar una carta netamente ofensiva para romper el hechizo de no poderle ganar al pentacampeón? Obligaría un retoque al clásico 4-3-3: podría pasar que se apueste por solo dos hombres de marca en el medio, Uribe y Lerma, y que el tercer hombre se gane con un creativo como Carrascal o con un extremo derecho puro como Sinisterra.



Si va el cartagenero, sería un interior por derecha, que es el puesto que ha venido ocupando Arias, alejándose del arco pero sumando un hombre con pase y media distancia para resolver. Si el elegido es el hombre del Bournemouth sería para ubicar a James detrás del delantero centro, que sería Borré, y que con Díaz se complete un 4-2-3-1.

​

Una opción más podría pasar por renovar incluso la defensa, jugando con tres centrales (lo que explicaría la gran cantidad de convocados en ese puesto), dos hombres por los costados más proyectados al ataque cuando Colombia tenga la pelota y con acumulación de hombres en la mitad cuando se pierda, intentando que la super población de marcadores desconecte a Vinicius y Rodrygo arriba.

​

​Y todas esas opciones se barajan porque falta Arias, lo que deja clara la importancia de esa baja, fundamental, en un momento sensible de las Eliminatorias, en las que hay que sumar al precio que sea. Él ayuda en calidad de infiltrado, revelando los secretos de Diniz, su DT en Fluminense, y de varios de los jugadores que reemplazan a los lesionados de Brasil, pero se va a extrañar, sin duda, en Barranquilla. Ojalá, como decían ambos en la rueda de prensa, en ese universo de opciones aparezca un reemplazo a al altura.