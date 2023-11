Misión, romper la racha: Colombia, por primera victoria contra Brasil

Las selecciones de Colombia y Brasil se enfrentarán este jueves en Barranquilla, en la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con la mirada puesta en conseguir tres puntos que les den un impulso definitivo tras varias actuaciones irregulares.

Al duelo que se disputará en el estadio Metropolitano, los anfitriones llegan en el quinto puesto con seis puntos, producto de una victoria y tres empates en los que el equipo ha mostrado un buen rendimiento pero no ha terminado de encontrar su mejor nivel.



La Canarinha cayó 2-0 con Uruguay en Montevideo, pero ocupa el tercer lugar con siete puntos y tratará de mejorar en Barranquilla la imagen que dejó ante la Celeste.



La principal duda que tiene Colombia de cara al partido del jueves es la presencia del creativo James Rodríguez, quien se está terminando de recuperar de una lesión que lo sacó del partido del fin de semana del Sao Paulo.



"Se ha ido tratando de buena manera por parte de su club y creemos que va a llegar. Quedan unos días para seguirlo recuperando y evaluando. El reporte que tenemos es bastante favorable", afirmó Amaranto Perea, asistente técnico del seleccionador Néstor Lorenzo.



La baja más sensible que tendrá el estratega es la de uno de sus hombres de confianza, el volante Jhon Arias, ausente por acumulación de tarjetas amarills. Tampoco estarán dos jugadores que fueron convocados inicialmente: el lateral Santiago Arias, del Cincinnati y ausente por lesión, y Mateo Casierra, delantero del Zenit que se pierde la doble jornada por una molestia física.



Sin embargo, el técnico argentino recuperará para este partido a su portero titular, Camilo Vargas, quien se perdió el duelo contra Ecuador en Quito por suspensión. Igualmente estarán otros jugadores que ya se ganaron un puesto en el once titular de Lorenzo como el central Davinson Sánchez, el centrocampista Matheus Uribe, el extremo Luis Díaz y el atacante Rafael Santos Borré.



Brasil llega golpeada a Barranquilla tras la caída ante Uruguay y tendrá que lidiar con las bajas de dos de sus grandes figuras, Neymar, que se lesionó justamente ante la Celeste, y Casemiro, del Manchester United. En reemplazo del experimentado centrocampista se espera que aparezca, con un rol protagonista, Bruno Guimaraes, del Newcastle.



"Casemiro es un jugador ejemplar, un líder, por toda su carrera, por su actitud. Yo también fui capitán del equipo juvenil y también me gusta hablar, ejercer el liderazgo. Eso surgirá con el tiempo. Quiero tener ese liderazgo y espero demostrarlo", expresó Guimaraes, de 25 años, en una conferencia de prensa.



Además de las bajas de Neymar, Casemiro, Eder Militao y Ederson, también es duda el artillero Gabriel Jesus, que se está recuperando de una lesión en el muslo derecho. Por eso, se espera que el ataque esté configurado por la dupla madridista de la Canarinha: Vinicius Júnior y Rodrygo, a quienes se espera que acompañen Raphihna, del Barcelona, y Gabriel Martinelli, del Arsenal.



La última vez que Colombia y Brasil se enfrentaron en Barranquilla fue el 10 de octubre de 2021, en la quinta jornada de las eliminatorias al Mundial de Catar, y empataron 0-0.

Alineaciones probables



Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Matheus Uribe, James Rodríguez (Jorge Carrascal); Luis Sinisterra, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Seleccionador: Néstor Lorenzo.



Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; André, Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior y Gabriel Martinelli. Seleccionador: Fernando Diniz.



Árbitro: Andrés Maronte (URU)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Hora: 7:00 p.m.

TV: Caracol y RCN