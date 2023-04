Así manejan Selección Colombia: recambio, estilo, James, Falcao y más

La Selección Colombia no tendrá fogueo hasta junio, en la fecha FIFA, ni competencia hasta septiembre, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Pero no significa que el cuerpo técnico no tenga toneladas de trabajo.

El cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo pero que integra también el colombiano Luis Amaranto Perea, trabajo a toda máquina incluso sin convocatorias a la vista, haciendo seguimientos y ejerciendo de entrenadores y a veces hasta de sicólogos con los jugadores que tienen en radar para la operación regreso a la Copa Mundo, después de la dolorosa eliminación de Catar 2022.



En charla con Primer Toque de Win Sports, el ex DT de Junior habló con transparencia de los asuntos más polémicos respecto de la selección nacional y su funcionamiento. Uno a uno explicó cómo, por qué y para qué llaman a veteranos, a jóvenes, a jugadores con o sin actualidad, a discutidos. Así despejó polémicas:



James sin equipo, ¿fijo en Selección?



Nos sorprendió esa salida abrupta de James, el cuerpo técnico cree que es un futbolista que puede aportar muchísimo a la Selección todavía, que esté compitiendo ayuda mucho más, la situación es incómoda, veremos qué pasará en próximas convocatorias. Al final, hay situaciones que escapan a nosotros y evidentemente es una noticia que no ayuda porque James sigue siendo muy importante... James por lo que ha hecho, lo que representa, nos da muchas cosas".



¿Y Falcao?



En la construcción de un grupo el apoyo de los líderes es importantísimo. Es emocionante ver cómo Falcao les enseña movimientos a los más jóvenes, a jugadores como Durán, que aceptan con felicidad esos consejos.



¿Por qué no hay renovación total?



La gente speraba unc mbio extremo y mi experiencia me dice que los cambios tienen que darse acorde con muchas situaciones. Evientemente hay dolor por no ir al Mundial, pero no podemos de la nohe a la ñmañana enrtegar la responsabildiad a un montón de jugadores neuvos y pensar que vamos a ganar todo. hay jugadores que son líderes en sus clubes pero a camiseta de la selección pesa mucho. Es improtante la convivencia, que se les de contexto para competir bien. El caso de Castaño, lo tuvimos en un microcilo, nos gustaba, veíamos que tenía carácter y podía entrar, se abrió el espacio y eso confirma que esos trabajos son muy positivos

Acá no se margina a nadie, se convoca o no por muchos motivos que son específicamente deportivos.



¿Acabó la era Mina-Dávinson?



Yerry no ha tenido continuidad por lesiones, no ha podido tener los minutos para estar; el tema de Dávinson me pegó muy duro, yo la viví en Atlético de Madrid, es que ni siquiera es futbolístico, señalamos solo lo que hacen en la cancha pero hay un factor anímico. He querido explicarle cómo salí yo de un problema así, queremos que vuelva a su nivel de confianza. Hay momentos en los que importa la persona, el deporte pasa a un segundo plano, personalmente me duele, más allá de que sea discutido, con nosotros el último partido lo hizo bien. Buscamos espacios para que nos brinden lo mejor.



Primeros tiempos grises, segundos de gran reacción: ¿así será Colombia?



Puedes ver que estamos regalando un tiempo pero también lo que no es común que es remontar situaciones complejas. Estamos enfocados en mejorar los primeros tiempos y que seamos más sólidos, pero hoy la convivencia se ha hecho fuerte en el grupo y eso permite también que, además de los cambios de Néstor, se pueda recomponer contra selecciones muy fuertes. Revisamos seis o siete partidos de todos los rivales, cada planteamiento y cada tipo de rival, colectivamente son fuertes y en velocidad nos pueden superar.



Él (Lorenzo) habla de un equipo proactivo más que reactive. Es la intención, lo entrenamos. Pero no siempre se puede ser, a veces nos conviene ser reactivos. Hemos metido mucha gente en campo rival y hemos quedado mano a mano en nuestro terreno. El mensaje hoy es mentalidad ganadora. Hay que analizar qué tenemos para ser proactivos y qué para ser reactivos. Queremos un equipo que vaya al frente, domine el juego y busque el arco contrario.



La crisis del 9



No tenemos goleadores pero sí repartimos goles en otros jugadores. Si buscamos un 9 no esperamos qeu sea solo referencia, queremos que descienda, abra espacios, con los que analizamos buscamos esa caracterítsica



Convocatorias polémicas



A veces hay otros temas más delicados como Villa y Carbonero, nuestra sociedad muchas veces termina señalando demasiado a los deportistas. Sabemos que son delicadas pero tenemos jugadores que pueden cumplir los roles y tiramos de ellos. Pero no hay restricción ni bloque a nadie, hay momentos propicios para que puedan volver. Carbonero se cae de la convocatoria por lesión, pero teníamos en cuenta los aspectos legales que atraviesa.



El día a día de la Selección



Estamos todos los días, de lunes a viernes, en la oficina. Tenemos mucho trabajo, hacemos seguimientos a jugadores en distintas ligas, vamos a los estadios y ahí nos distribuimos los jugadores, hacemos los informes y cuando viene la convocatoria no solo seguimos a los jugadores nuestros sino a los rivales. Seguimos entre 60 y 70 jugadores, unos con seguimientos más que otros.