No solo James: colombianos en 11 ideal de jugadores libres más caros

A pocas semanas del inicio del mercado de verano, aquellos que andan sin equipo mueven todos sus contactos y no sueltan los teléfonos celulares, pendientes de cualquier señal. Bueno, casi todos...

Y en el once de los más valiosos, según Transfermarkt, sorprende un detalle: el país que más jugadores pone es precisamente Colombia, con tres en total.



En el arco, por ejemplo, está el ex Rayo Vallecano, Iván Mauricio Arboleda. El arquero, que tuvo un breve paso por la Selección Colombia de mayores con Queiroz, tiene una valoración de 1,2 millones de euros, pero desde su salida de mutuo acuerdo, en noviembre pasado, no encuentra equipo. Sonó para Santa Fe pero no firmó.



Entre tanto, en l zaga llama la atención Eddie Segura, con una valoración de 3,5 millones de euros. Otro con paso fugaz por Selección, que está sin equipo desde su salida de Los Ángeles FC de la MLS,



La joya de la corona es James Rodríguez, nada menos que el agente libre más valioso del mundo, con una valoración de 9 millones de euros. Acaba de salir de Olympiacos, a dos meses y medio del final de su contrato, otro acuerdo que a él le sirvió para dejar una aparente relación complicada con el sucesor de Míchel y al club para ahorrarse algo de su alto salario.



Su compañero en el medio sería nada menos que Isco, con quien hiciera equipo y ganara todo en Real Madrid, y quien igual que el colombiano anda dando tumbos fuera de la casa blanca.



Este es el once ideal de los jugadores más costosos del momento, que pueden ser gangas pues no tiene contrato y podrían firmar ya: