En España liquidan a James: 'no está para competir', 'se autodestruye'

james Rodríguez es noticia mundial, duélale a quien le duela. Su salida de Olympiacos, dos meses y medio antes del vencimiento de su contrato, decepciona en distintos rincones del orbe.

En el país fue noticia en todos los espacios deportivos, casi todos lamentando una salida traumática más, un talento que no termina de consolidarse en ningún lado, una ilusión más de verlo repuntar que se desvanece.



Pero en España, donde pudieron vivir su época más fructífera en 2014 con Real Madrid, sí que están asombrados de lo que está pasando con este capítulo sino con la carrera de James en general.



Jorge García, periodista de AS de España, empezó contando algunos detalles de la salida de James Rodríguez como consecuencia de líos internos en Olympiacos, que se habían cobrado ya la cabeza del técnico Míchel y del brasileño Marcelo.



"Después de cómo construyeron ese equipo golpe de talonario, con varios cambios de entrenador hasta Míchel... Fue un proyecto de ilusión el que se mostró en El Pireo sobre los hombros del dueño volcánico, pero que se ha ido desmoronando", dijo.



Un detalle fue clave, uno que solo conocían el 10 y su entorno: "James ya venía viendo que Olympiacos no contaría con él por una razón económica y es que eran 2,5 millones limpios por temporada si renovaba y no lo iban a renovar, eso ha pesado en la cabeza del jugador".



El periodista reconoce que fue sorpresiva la salida del DT pero que fue producto de falta de "simpatía de un sector radical de la afición", dice que le cuestionaban sus cambios y que intentó acomodar a James y a Fortounis por presión, mandando al de menos cartel a una banda y dejando al colombiano de media punta, pero este último "no daba el nivel".

Entonces se sumó al desconcierto: "Después era lo más esperado ante los devaneos de la carrera de James. Ahora es el agente libre más caro del mundo y apenas tiene 31 años. Sabemos que se va por una situación en la que su ego le ha devorado un poco. Llegó Anigo, lo puso de suplente contra PAOK pero el lío final ha sido en el clásico contra Panathinaikos, lo sustituyeron y él no lo tomó de la forma más profesional. Anigo le pidió a James que se excusara, James dijo que no tenía de qué excusarse y fin de la historia. Anigo declaró esa falta de profesionalidad y el desenlace es el que conocemos. James protagoniza otra salida y otro sinsabor en su carrera", apuntó.

Crítica a James en As España

"¿Ahora qué? Es que hay pocos sitios done el caché que tiene le permita jugar. No sé si la MLS, pero en Europa ¿dónde encaja ahora mismo? Su zurda le vendría bien a un montón de equipos pero sus ganas de seguir en el fútbol no las está demostrando y me da un poco de lástima, un jugador con un talento descomunal se va a pagando de la peor manera", concluyó García.

A su turno, Manu Sainz fue un poco más allá en el análisis: "Es una persona fantástica pero su cabeza no está preparada para competir. Los primeros meses de James en todos los equipos son buenos pero no tiene cómo seguir compitiendo, se viene abajo. Necesita estar en un equipo en donde todo gire entorno a él y no pelear por un puesto ni demostrar nada a nadie y hoy en día cualquiera te compite. Si no trabajas como un atleta, por mucho talento que tengas no puedes jugar en el fútbol actual. Le gusta vivir de ser futbolista pero no ser futbolista, con todo lo que implica", explicó.

Caso de 'autodestrucción



El diario El Confidencial no pudo evitar la tentación de hablar del nuevo paso en falso del zurdo al que se cansó de elogiar cuando vestía de blanco.



"El último fracaso de James: cómo sigue la autodestrucción de un '10' del Real Madrid", fue el título del artículo en el que reseñaban su salida de Olympiacos.



"James Rodríguez ha vuelto a echarse a perder por los mismos problemas de siempre. La mala cabeza del colombiano, un ego desmedido y la falta de humildad castigan a un talento del fútbol que está en permanente autodestrucción. No aprende de los errores y su último fracaso es una discusión con el entrenador del Olympiacos que ha provocado la rescisión del contrato", afirmó la nota.



Y es que es difícil no ocuparse de un tema tan asombroso para el fútbol mundial: una promesa incumplida por culpa del ego, un soberbio talento que no sobrevive a la exigencia actual, un cuerpo que no obedece a la cabeza... o tal vez sí, infortunadamente.