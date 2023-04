¿James sin equipo seguirá en Selección? Perea responde: 'no ayuda'

James Rodríguez salió inesperadamente de Olympiacos y es el agente libre más valioso del mundo, según Transfermarkt. Bien por él. Pero, más allá de su decisión estrictamente personal, la factura podría trasladarse a a Selección Colombia y ese es un riesgo que todos debían tener sobre la mesa.

James renunció a su contrato dos mes y medio antes del vencimiento y actualmente solo podría jugar en Brasil o en la MLS. Si quisiera seguir en Europa tendría que esperar a la ventana de junio y, en caso de encontrar club, pasaría por lo menos cuatro meses sin competencia.



En ese tiempo la Selección Colombia tendría un espacio para una fecha FIFA en junio y el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026, en septiembre. Fácilmente, el 10 podría no tener continuidad en ninguno de esos momentos, lo que reviviría un debate que para el técnico Néstor Lorenzo parece no existir, pues lo ha llamado incluso sin minutos en su club. Pero ahora, de plano, está desempleado y no tiene cómo competir. ¿Seguirá siendo un fijo del equipo nacional a pesar de eso?



Con total honestidad, Luis Amaranto Perea, respondió la duda en charla con Primer Toque de Win Sports: "Nos sorprendió esa salida abrupta de James, el cuerpo técnico cree que es un futbolista que puede aportar muchísimo a la Selección todavía, que esté compitiendo ayuda mucho más, la situación es incómoda, veremos qué pasará en próximas convocatorias", aseguró.

☀☕ “Nos sorprendió esa salida abrupta de James, es una noticia que no ayuda sobre todo porque sigue siendo un jugador muy importante” Luis Amaranto Perea, asistente técnico de la Selección Colombia.#PrimerToque pic.twitter.com/EdbLO997Kg — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 18, 2023



"Al final, hay situaciones que escapan a nosotros y evidentemente es una noticia que no ayuda porque James sigue siendo muy importante... James por lo que ha hecho, lo que representa, nos da muchas cosas", dijo.



¿Conclusión? No es que su importancia dentro del equipo esté en duda porque no tenga club, pero fue una decisión que no pasó por el cuerpo técnico del equipo nacional y que, a la hora de las evaluaciones, necesariamente pesa.



Perea dijo que en la Selección "no se margina a nadie", habló de la manera como cambia el equipo con o sin James y aseguró que la idea es llevarle la pelota más que someterlo a duelos, por lo cual para él y para todos los atacantes, lo principal es que ganen apoyos en todos los sectores del campo.



Así que la discusión no es cuánto aporta el zurdo. El tema aquí es que corrió un riesgo alto al irse de Olympiacos y quitarse minutos de juego y las consecuencias ahora las asumirá solo él.