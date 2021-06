Perú vs Colombia, James y Gareca: análisis de 'Chorrillano' Palacios

Roberto ‘Chorrillano’ Palacios es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la Selección de Perú, con 128 participaciones, por encima del inolvidable Héctor Chumpitaz.

Asimismo, de 1996 a 2007 fue el futbolista con la mayor cantidad de goles en compromisos oficiales de la Fifa: 15, sumando los hechos en Copa América, Copa de Oro 2000 y las Eliminatorias a Mundiales. Con 162 goles (19 con la camiseta nacional), obtuvo los títulos nacionales de Perú en 1991, 1994, 1995, 1996 y de Ecuador, en 2005. También jugó la final de la Copa Intercontinental de 1997 con el Cruzeiro frente al Borussia Dormunt de Alemania.



Pero hay más, a nivel de clubes es uno de los ídolos del Sporting Cristal de su país, al encabezar el tricampeonato de 1994, 1995 y 1996, aparte de que en el primer año se convirtió en su goleador con una cifra sorprendente.



Por ello, al año siguiente fue al Puebla y luego a la Universidad Autónoma de Guadalajara, de México, para recalar después en el Cruzeiro, de Brasil, para encarar la Copa Intercontinental. Volvió a Sporting Cristal y Atlas de Guadalajara, antes de militar en Monarcas Morelia, Deportivo Cali y Liga Deportiva Universitaria de Quito.



En el Cali militó bajo la dirección de Norberto Peluffo en 2004, con 4 goles en 16 partidos. Allí tuvo compañeros como Roberto Carlos Cortés, Hernando ‘Cocho’ Patiño, Jorge López Caballero, , Tressor Moreno, Milton Rodríguez, elvenezolano Lionel Vielma y el hondureño Carlos Pavón. Se retiró el 11 de febrero del 2012 tras 20 años de carrera profesional.



FUTBOLRED lo ubicó en territorio inca para hablar sobre el partido de este jueves entre Perú y Colombia. “Es un partido complicadito, en el que ambas selecciones están urgidas en puntos ya que en cuatro fechas no han podido conseguir las unidades que les permitan soñar aún con la lucha de la clasificación, saben que una derrota hoy les complica totalmente esa ilusión que tienen”.



Palacios reconoce que la obligación en este caso es del combinado local: “Nosotros estamos más complicados, porque tenemos un puntico y eso es más difícil, Perú tiene que conseguir los tres puntos sí o sí, porque si no las posibilidades de seguir con el sueño se van a complicar”.



Acerca de cuál podría ser la razón del bajón del seleccionado inca, señaló que “en realidad es difícil decir qué pudo haber pasado para que Perú no haya logrado conseguir los puntos, primero en casa, donde te tienes que hacer fuerte, pienso que de repente hubo un descuido totalmente de la ambición, de muchas cosas, 1 punto en cuatro fechas es complicado”.



Admite que hay esperanza de que la Selección se levante al mando de Ricardo Gareca: “Hoy más que nunca tiene que mostrar su experiencia el técnico, tratar de poder contrarrestar a este equipo colombiano que como también está urgido por puntos poder borrar la imagen que mostró ante Ecuador, va a querer salir acá a conseguir los tres puntos que le permitan nuevamente meterse a la pelea. Perú tiene que poner las condiciones, ser inteligente para jugar, el hecho de salir a atacar no te puede permitir dejar espacios porque Colombia tiene jugadores importantes que en cualquier momento pueden definir un partido”.



‘El Chorrillano’ coincide con sus compatriotas en lo que puede representar el regreso de Paolo Guerrero: “Cuando un jugador sale de lesión después tiene que agarrar nuevamente el ritmo de competencia, la distancia dentro del campo, pero ahora como está la situación al ‘profe’ no le queda otra que recurrir a la calidad y capacidad de Paolo, así como esté va a ser una pieza importante por lo que transmite, por lo que él ha demostrado en su trayectoria, a Paolo le das un espacio y a cobrar, entonces eso le da muchísimo a la presencia de Paolo en el campo para ser un soporte importante de sus compañeros”.



Al mismo tiempo, habló de que lo que debe realizar Perú para bloquear al elenco tricolor: “Lo que tiene que hacer la Selección es quitarle la pelota a Colombia, en la recuperación va a estar el éxito, si le das espacio y el balón, Colombia te va a pintar la cara, por más que no haya conseguido un resultado favorable en el último encuentro, que era un sitio difícil jugar en Quito, no es algo inventado, es una realidad lo que se vive allá; de hecho ellos están optimistas de poder borrar esa mala imagen, Perú lo que tiene que hacer es tratar de mantener el balón, presionar en el momento indicado para recuperar lo más rápido posible y tratar de que las oportunidades que tenga convertirlas, estadísticamente las opciones que se dan en estos partidos son muy pocas”.



También se refirió a la ausencia en Colombia de James Rodríguez, jugador que recientemente le ha anotado a Perú: “Nadie discute la capacidad de James, pero, por otra parte, para mi parecer me hubiera gustado que estuviera, porque el recorrido que hace en el campo es muy pobre, es muy poco, es muy fácil de marcarlo y tenerlo cerca en la referencia. Estoy seguro que el que va a entrar por él va a tener mejor recorrido, tiene mejor capacidad física y eso va a hacer un equipo mucho más exigente de Colombia. Por esa parte nos hubiera caído mejor que estuviera, porque siempre ocupa un espacio y allí se maneja, nadie discute su capacidad, pero en recorrido es un jugador que en la marca es más fácil de agarrarlo que otro con mayor recorrido”.



Hizo una comparación de la época suya con lo que se ve un lustro después, “creo que en mi tiempo yo ya estaba actualizado en mi tiempo, era un jugador 10 que subía, bajaba, nunca estaba en un solo sitio y eso es lo que se tiene que entender, el jugador creativo ahora no es solo jugar con el balón, sino saber actuar sin él y ocupar los espacios, porque al final son once en la cancha y todos tienen que atacar y defender”.



De la misma forma, considera que la continuidad de Ricardo Gareca podría verse en aprietos si pierde esta noche: “Lamentablemente cuando los resultados no se dan y si ves que la posibilidad de clasificar ya no está latente, buscarán otra opción, porque qué hacen al continuar con un técnico caro, ya es caro, para no conseguir el objetivo, porque lamentablemente cuando las cosas no se dan siempre el primero en salir es la cabeza del grupo, que es el técnico. Esperemos que no pase eso, que Perú pueda conseguir tres puntos que nos permitan ilusionarnos nuevamente con el quinto lugar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces