El colombiano que espera volver a Selección desde el fútbol Árabe

Hace un par de semanas, Orlando Berrío firmó su nuevo contrato como jugador de Khor Fakkan, de Arabia Saudita. Sin muchos minutos en Flamengo, el colombiano decidió emigrar a ese país para tener una nueva oportunidad fuera de Colombia.

Desde allá habló este viernes con Nexo, de Espn, y contó sus sueño para un futuro, pues con algunos partidos jugados con la Selección Colombia, y siendo convocado por Carlos Queiroz a final del 2019, espera seguir en la órbita de la Tricolor.

“En el fútbol de hoy en día los entrenadores pueden evaluar a los jugadores estén donde estén. La tecnología nos permite eso. Yo lo tuve en cuenta, lo evalué y siento que si me vuelvo protagonista tengo la oportunidad de estar de nuevo en Selección", dijo.

Y es que Berrío no tuvo el mejor 2019 porque fue poco protagonista en un Flamengo que ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores.

“De nada me servía estar a mí estar en Flamengo, ser campeón de otra Libertadores y no tener minutos. Sería ilógico llamar un jugador que no tiene minutos en la temporada", explicó.

Berrío ya está entrenando con su nuevo club y con minutos y continuidad espera ganarse la atención de Queiroz para sumar como lo hizo en el pasado.