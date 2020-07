Voto de confianza a Zidane: 'James y su entorno deben resolver cosas'

De nuevo, la situación de James Rodríguez en Real Madrid es tema de conversación, ahora para un conocedor del fútbol: Francisco Maturana.

El técnico campeón de Copa América 2001 con Colombia analizó la situación del jugador, pero de manera clara se puso del lado del criticado Zinedine Zidane.



"James y su entorno inmediato son los que tienen que resolver sus cosas. Yo siempre estaré en la acera del entrenador, porque un entrenador debe tener respeto por los entrenadores, por la profesión. Todos queremos ganar. Y si yo tengo a un jugador que me ayuda a ganar, lo pongo. Pero acá se cree que son malos todos los entrenadores que no les dan la titular a los colombianos", dijo en entrevista con Semana.



El veterano técnico respaldó de esta manera el derecho a decidir que tienen sus colegas y aunque no habló directamente del francés sí dejó claro que, en su opinión, hay responsabilidades de parte de los jugadores.



Maturana, quien pudo se entrenador del club 'merengue', explicó que hoy las condiciones para los jugadores que llegan allí es distinta a la que le tocó vivir a su generación: "Cuando Freddy Rincón llegó al Madrid, en el Bernabéu pintaron con letras negras: “Un negro en el Real Madrid es un blanco perfecto”. Ahora, te reciben con todo, sos de la high. Antes había esa segregación. Aunque, debo decirlo, yo nunca fui víctima del racismo".



En lo que sí estuvo de acuerdo Maturana con el zurdo clave de Selección Colombia fue en el papel del número 10: "Hay otras prioridades, como cuántos kilómetros corriste, a cuántas pelotas le pegaste bien… Hoy, pareciera, que la pausa no fuera importante, cuando esta es la base de todo lo bueno que puede pasar".



James había dicho justamente, en entrevista con Rio Ferdinand: "Soy alguien que me gusta crear y también hacer goles, eso lo disfruto también, ya ahora el fútbol es complicado, ahora el fútbol es muy monótono, el fútbol es corre, corre y centros, pocos jugadores hacen cosas buenas, hay pocos como Messi, Neymar".