Lorenzo explica ausencias y anuncia: 'la Copa América vamos a ganarla'

Habla poco pero habla claro el técnico de la Selección Colombia Néstor Lorenzo, quien finalmente concedió este jueves una rueda de prensa para hablar del partido amistoso de este viernes contra Irak (2:00 p.m.) en territorio español.

El estratega respondió directo y concreto sobre las ausencias, las metas, las novedades y demás detalles de su convocatoria y de la última fase de preparación antes del inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, en septiembre próximo.



Novedades vs Irak



​Queremos dosificar algunas cargas con algunos jugadores que tuvieron un gasto superior a oros, algunos están de vacaciones y es riesgoso, en la medid que hagamos cambios para aminorar esas cargas lo haremos, pero trataremos e plantear los dos partido con nuestro estilo y con lo que planemos. No puedo decir quién será el capitán porque no les he dicho a los jugadores quiénes van a estar.



Ausencias de Quiñones y Córdoba



Más de 60 jugadores seguimos, los estamos viendo, pero hay que elegir, es un número limitado el de una convocatoria. Las puertas de la Selección están abiertas para todos y si Dios quiere llegará la oportunidad. Ahora hay muchos jugadores, varios nuevos y no preguntan por qué vinieron, siempre es lo mismo, así que hay que seguir trabajando y haciendo lo mejor posible.



El rival



Los amistosos están en un momento complicado por el fin de las temporadas, Irak es un equipo fuerte en lo físico y va a ser difícil, nos lo tomamos con la misma seriedad que el segundo partido.



¿Cuál es el objetivo en la Copa América 2024?



Ganarla. El objetivo es ganar cada partido que jugamos, vamos a encontrarnos con el límite lógico que da el fútbol pero siempre jugamos para ganar. Hay un rival, cada partido es una historia, uno no puede prometer nada pero sí la entrega máxima para lograr el resultado, no vamos a jugar para ver qué pasa, vamos a jugar para ganar.



La herencia de Pékerman



No voy a criticar lo que trabajé con José, fue un gran trabajo y sería injusto. Como líder tengo que ver lo que va apareciendo y podríamos mejorar. Los preparadores saben que estmos enfocados en mejorar la competencia interna y externa, no quiero comparar procesos, no corresponde.



La presencia de Asprilla



​Siempre quiero un distinto en el juego, su magia, su genialidad, es joven y tiene mucho futuro. Como alguna vino James o JuanFer y aún están en el radar, hay que ir incorporando a jóvenes que tengan ese estilo de juego. Lo hace muy bien, no sé cuánto tiempo podremos tenerlo mañana pero lo hace bien.