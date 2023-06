Luis Díaz va a la fija: 'no pasa por la cabeza no estar en el Mundial'

Pasaron nuevo meses desde el último partido que Luis Díaz jugó con al Selección Colombia, en el amistoso contra México (3-2) que se jugó en septiembre, apenas unos días ante del golpe de Partey en en un duelo Arsenal-Liverpool que lo acabó sacando de competencia por seis meses.

Solo él entiende cuánto costó esa recuperación y todo lo que tuvo que pasar hasta la rueda de prensa de este jueves en la que se volvió a sentir parte de la familia de la Selección.



"Es un privilegio para mí volver a la Selección, representar a mi país, me hace muy feliz, siempre estuve pendiente cuando estuvieron haciendo los amistosos y no pude estar. Se han ganado muchas cosas a medida que nos conocemos con los jugadores y el cuerpo técnico, por ahí va el camino, lo estamos haciendo bien y vamos a seguir", dijo la gran estrella del equipo.



"Trabaje mucho más y estar de vuelta en la Selección, haré lo que hice desde el principio, mi juego, mi característica, aportar y ayudar a mis compañeros, la unión hace el equipo", añadió.



A la distancia ha visto a los más jóvenes abriéndose camino y eso le d orgullo: "Excelente, los que han venido se acoplaron de buena forma, los que están ahora y los que no, todos hacemos parte. El profe (Lorenzo) está viendo a todos los que somos de Selección, ya se vio que cada día mejoran más, cada quien sabe lo que debe hacer cuando viene".



Para él, como para muchos, es momento de dar el paso siguiente y empezar a probar éxitos más ambiciosos: "Vamos a tratar de meternos al Mundial, es el gran objetivo, pero el más cercano es la Copa América. Ya el profe ha dicho que vamos a salir a ganar cada partido. Hay que hacer buena eliminatoria, no nos pasa por la cabeza no estar en el Mundial, vamos a estar ahí y a trabajar para estar ahí".