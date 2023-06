Vélez sobre Lorenzo: 'no tiene mucho carácter, pero tiene valores'

Una nueva polémica se armó alrededor de la Selección Colombia, que este viernes se medirá a Irak en partido amistoso en España y después viajará a Alemania para el otro encuentro pactado en la fecha FIFA.

Ahora la queja pasa por los goleadores, pues es un hecho que hay una pequeña crisis en la actualidad, debido a que no hay delanteros en racha en las principales ligas.



El encargado de poner el dedo en la llaga fue el analista Carlos Antonio Vélez, quien le lanzó varias críticas al técnico Néstor Lorenzo, fundamentalmente por las ausencias de dos goleadores en buen momento que no fueron convocados.

"​Las convocatorias deberían nacer en meritocracia deportiva y no en intereses personales y económicos. Les pondré un par de casos: Julián Andrés Quiñones, invisible para la Selección Colombia, va a jugar para la Selección de México. Se ha cansado de hacer goles, 17 lleva este año. Ya está haciendo papeles y será mexicano. A nosotros nos falta gol y no convocamos a los goleadores", dijo en Antena 2 de RCN.

"Otro caso, habló hace poco, esperaba que lo saludaran pero nada. Leí que uno de los triunfadores de la Liga de Rusia era Mateo Casierra, miré la tabla de goleadores y encontré que entre los primeros 25 no está y no tiene por qué estar. El máximo artillero es Felipe Malcom, con 23 goles, y es del Zenit; pero hay uno con 14, en el cuarto renglón, y es colombiano, Jhon Córdoba. Lleva 20 desde que llegó a Krasnodar, hizo 5 seguidos, el último en la final de la Copa, que perdió contra CSKA. Titularísimo, invisible", añadió.



Su reflexión es clara y apunta a todo el cuerpo técnico: "Entre Quiñones y Córdoba hay más de 30 goles, pero traen a Selección a dos que no hicieron más de 4 goles en la temporada. Seguramente son muy buenos. Pero no le metan mentiras a la gente, Casierra no es triunfador en la liga rusa, están hace rato buscando cómo lo acomodan, hace rato el representante le busca cómo acomodarlo en Argentina, lo han anunciado hasta en River, está bien, hace parte de los negocios. Pero la meritocracia debe ser respetada, no puede ser que Quiñones y Córdoba sean invisibles, ¿no tenemos scouting en la Selección, alguien que busque a los que están triunfando afuera, es muy difícil?".



Y en un momento de la crítica apunta directo y fuerte contra el DT argentino: "Lorenzo se está equivocando... No tiene mucho carácter y se deja influenciar en algunas decisiones, pero me parece que tiene valores futbolísticos importantes, sabe de este tema, en estrategia y en táctica, de hecho funcionó en el equipo donde estuvo y él hizo lo poco que se hizo antes aquí... El tema es otro: ¿por qué no llamar a los mejores jugadores si los tenemos? Uruguay lo tiene y los llama. Lo importante de los amistosos es ver de qué están hechos los jugadores, la única forma de saber es llamándolos".