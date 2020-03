MisterChip, arrepentido: el español corrigió declaración sobre James

Gran revuelo causaron las últimas declaraciones de Alexis Tamayo, mejro conocido como MísterChip, quien este fin de semana tuvo duras palabras para James Rodríguez.

Y no fue un problema de interpretación, pues sus palabras concretas, en una red con más de tres millones de seguidores, fueron: "Ya entendemos como algo normal que James se quede fuera de la convocatoria en un clásico. Hace 6 seis años el Real Madrid pagó 75 millones por él tras ser una de las estrellas de la Copa del Mundo. Hoy es un “cualquiera” y pelea por entrar en las convocatorias como gran objetivo".

Ante la reacción de muchos críticos, el propio MísterChip corrigió su declaración, en una entrevista con Caracol Radio.



"Venía pensando ese día que James no fue convocado para el Clásico y no era noticia, un chico que ha costado tanto y por eso escribí lo que escribí en Twitter", explicó.



Pero de inmediato cambió el curso de opinión: "La clase, la elegancia y la zurda que tiene James hay muy pocas en el mundo. Como admirador de James me causa mucha tristeza que un jugador de este talento se desperdicie" .

🇪🇸⚽ @2010MisterChip elogió "la clase" del colombiano y se refirió a su falta de juegohttps://t.co/nTbDgctOXC — Mi Selección (@MiSeleccion_) March 2, 2020



En su opinión, no se entiende que Zinedine Zidane no lo tenga en cuenta en Real Madrid: "Cuando James está bien es imposible que no le guste a un entrenador... No hay un jugador que tenga más clase en la plantilla del Real Madrid que James Rodríguez".



El estadígrafo y comentarista en Onda Cero, ESPN y AS, se animó a aconsejar al colombiano: "Yo no tengo ninguna relación con James, desconozco su situación personal. Pero lo que tiene que hacer James, si es que no lo está haciendo ya, es ponerse las pilas... Algo habrá hecho Mariano durante esta semana para que Zidane lo ponga en el clásico, ¿Cómo es posible que un jugador como Mariano esté por encima de James?", concluyó.