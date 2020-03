¿Y James? ¿Y Bale? Ausentes en la foto de celebración de Real Madrid

Real Madrid celebró a lo grande el triunfo contra FC Barcelona, este fin de semana, que lo dejó como líder de LaLiga de España.

Los jugadores y el propio club compartieron imágenes de la celebración en el vestaurio, donde hubo júbilo y homenajes a Isco, Lucas Vázquez y Benzema posaron con camisetas conmemorativas por su partido número 200, 300 y 500 respectivamente como jugadores del equipo blanco.



En la foto, compartida por Sergio Ramos, aparecen además Kroos, Mariano, Militao, Casemiro, Areola, Marcelo, Varane, Sergio Ramos, Modric y Mendy, además de otros que no estuvieron en la cancha como el sancionado Rodrygo y los lesionados Hazard, Asensio, Jovic y Brahim.



Lo que llamó la atención fue la ausencia de otros jugadores que se esperaba que estuvieran con el grupo como James y Gareth Bale.



El primero no apareció en las imágenes y en sus redes sociales no hizo comentarios, aunque se dice que efectivamente pasó por el vestuario a felicitar a sus compañeros. Distinto fue el caso del galés, quien estuvo en el banquillo sin llegar a jugar y rápidamente salió del estadio en su lujosa camioneta, lejos de la celebración.