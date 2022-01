¿Cómo va lo del 500%? Así llegan los convocados en minutos jugados

Faltan unos cuantos días para el regreso de las Eliminatorias a Catar 2022 y el equipo colombiano tiene solo una consigna: ganar o ganar de local y arañar puntos de visitante para conseguir la clasificación.

ARQUEROS



David Ospina: disputó tres partidos de cuatro posibles en el mes para un total de 225 minutos jugados con el Napoli. El 13 salió lesionado, razón por la que la siguiente jornada no estuvo disponible. Mantuvo su valla invicta en un juego.

Andrés Mosquera Marmolejo: disputó 12 minutos en el amistoso de Colombia frente a Honduras. El primer duelo de la Liga con Medellín se lo perdió por estar ya concentrado en la Selección.

Camilo Vargas: disputó tres partidos de tres posibles posibles en el mes para un total de 270 minutos jugados con el Atlas mexicano. Mantuvo su valla invicta en dos juegos.



DEFENSAS



Davinson Sánchez: disputó cinco partidos de seis posibles en el mes para un total de 450 minutos jugados con el Tottenham. En ese lapso recibió una amarilla y anotó un gol.

Yerry Mina: disputó dos partidos de cuatro posibles en el mes para un total de 127 minutos jugados con el Everton. En ese lapso recibió una amarilla y fue capitán de su equipo en una oportunidad.

Óscar Murillo: disputó dos partidos de tres posibles en el mes para un total de 150 minutos jugados con el Pachuca mexicano. En ese lapso recibió una amarilla y una roja.

Stefan Medina: disputó tres partidos de tres posibles en el mes para un total de 164 minutos jugados con el Monterrey mexicano. En ese lapso recibió una roja.

Daniel Muñoz: disputó dos partidos de dos posibles en el mes para un total de 178 minutos jugados con el Genk belga. En ese lapso dio una asistencia.

William Tesillo: disputó tres partidos de tres posibles en el mes para un total de 270 minutos jugados con el León mexicano. En ese lapso recibió una amarilla.

Johan Mojica: disputó cinco partidos de seis posibles en el mes para un total de 480 minutos jugados con el Elche. En ese lapso recibió dos amarillas y dio una asistencia.

MEDIOCAMPISTAS



Wilmar Barrios: disputó tan solo dos partidos amistosos con el Zenit porque la temporada en Rusia no se ha reanudado. A principios de diciembre fue su último partido oficial.

Gustavo Cuéllar: disputó tres partidos de cuatro posibles en el mes para un total de 121 minutos jugados con el Al Hilal saudí.

Víctor Cantillo: no ha disputado partid alguno con Corinthians porque la temporada en Brasil no ha iniciado.

​Juan Guillermo Cuadrado: disputó cinco partidos de seis posibles en el mes para un total de 408 minutos jugados con la Juventus. En ese lapso recibió una amarilla y anotó un gol.

Matheus Uribe: disputó cuatro partidos de cuatro posibles en el mes para un total de 355 minutos jugados con el Porto. En ese lapso recibió dos amarillas, una roja y anotó un gol.

Steven Alzate: disputó tres partidos de cinco posibles en el mes para un total de 226 minutos jugados con el Brighton.

James Rodríguez: disputó tres partidos de cuatro posibles en el mes para un total de 270 minutos jugados con el Al-Rayyan catarí. En ese lapso recibió una amarilla, anotó dos goles y dio dos asistencias.

Freddy Hinestroza: disputó el único partido de la liga colombiana con Junior de Barranquilla (90 minutos).

Yaser Asprilla: disputó 48 minutos en el amistoso de Colombia frente a Honduras. Aún no se define su futuro deportivo, aunque lo más probable es que siga jugando en el Envigado en calidad de cedido.



DELANTEROS



Diego Valoyes: no ha jugado con Talleres de córdoba porque la temporada en Argentina no ha iniciado, por ahora están disputando amistosos.

Yimmi Chará: no ha jugado con el Portland de Estados Unidos porque la temporada de la MLS no ha empezado.

Luis Díaz: disputó cuatro partidos de cuatro posibles en el mes para un total de 339 minutos jugados con el Porto. En ese lapso anotó dos goles y dio una asistencia.

Alfredo Morelos: disputó un partido de dos posibles en el mes para un total de 88 minutos jugados con el Rangers escocés. En ese lapso recibió una amarilla.

Falcao García: disputó cinco partidos de cinco posibles en el mes para un total de 246 minutos jugados con el Rayo Vallecano.

Harold Preciado: disputó los 90 minutos en el amistoso de Colombia frente a Honduras. Se perdió el primer duelo de liga colombiana con Deportivo Cali por estar ya con la Selección.

Luis Javier Suárez: disputó cuatro partidos de cuatro posibles en el mes para un total de 360 minutos jugados con el Granada. En ese lapso recibió una amarilla y anotó dos goles.

Miguel Borja: fue titular el sábado en la victoria 3-1 del Junior frente a Patriotas. Anotó al minuto 45+1 y al 26 fue amonestado.

Rafael Santos Borré: disputó tres partidos de tres posibles en el mes para un total de 260 minutos jugados con el Eintracht Frankfurt. En ese lapso recibió una amarilla, anotó dos goles y dio una asistencia.