Miguel Borja reveló cuál fue la clave para la victoria contra Bolivia

La Selección Colombia volvió a celebrar en Eliminatorias, tras siete partidos repletos de inseguridades y desazón. Luis Díaz mostró el camino, Miguel Ángel Borja dio la tranquilidad y Matheus Uribe selló la sólida victoria frente a Bolivia en el Metropolitano.



En conferencia de prensa, Borja se refirió a los momentos complicados que vivió ante la sequía de gol, destacó la paciencia del equipo a lo largo del duelo de este jueves y dio su sensación respecto al duelo decisivo frente a Venezuela.



Dificultad frente a Bolivia - Se pudo ganar, marcar más de dos goles que es muy importante. Vamos por buen camino, sabemos que el partido iba a ser muy duro. Vamos a apuntarle a hacer un buen partido en Venezuela para ganar.



Tensión esperando el gol - Estaba la confianza intacta en todo. Acá la responsabilidad es de todos, como delanteros trabajamos cada día. Somos un equipo y nos respaldamos porque sabemos del talento de cada uno. Llegamos al camerino conscientes de que tenemos una buena Selección que quiere seguir trabajando en darle alegrías al país.



No caer en el desespero - Tuvimos mucha paciencia los primeros 30 minutos al ver que no llegaba el gol. El equipo siguió manejando la pelota, hizo cambios de frente para evacuar el mediocampo de ellos que estaba cerrado. Llegamos por las bandas con Fabra y solo faltaba el meterla. Llegó el gol de ‘Lucho’ que lo estábamos esperando mucho y nos pone felices.



Anotar con la Selección - Es un sueño que siempre he tenido. Darle alegrías a mi familia y a mi gente de Tierra Alta es algo que uno siempre anhela. La convocatoria que me perdí por lesión sufrí mucho porque no se marcaba y ese es el trabajo de nosotros, entrenamos día a día para dar lo mejor y no salían las cosas. Es difícil de asimilar pero ahí está la familia que lo arropa a uno.



Falta de gol, no de opciones - Estábamos confiados de que el gol iba a llegar porque llegamos con claridad en todos los partidos: tuvimos ocasiones, goles que anularon, balón que sacaron en la raya. Uno que ha jugado muchos partidos sabe que esas rachas les ha pasado a todos.



Balance - Se trabajó durante estos días lo mismo que se ha trabajado. Este es un equipo que por partido genera muchas opciones de gol y sabíamos que en cualquier momento esa sequía se iba a quebrar. Confiábamos en el talento de los jugadores nuestros, hoy se marcaron tres goles, pero creo que nos queda un partido muy difícil en Venezuela y tenemos ganas de ir a allá a hacer un gran partido.