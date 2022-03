¿Díaz de Liverpool? ¡De Colombia! El 1x1 de la memoria goleadora

Colombia goleó, aunque ganar era lo que se le pedía. Lo hizo casi todo bien contra un rival débil y está vivo hasta el martes en las Eliminatorias a Catar. Misión cumplida.



David Ospina-6

Espectador de lujo en el Metropolitano. Ni ensució el uniforme



Daniel Muñoz-6

Un par de veces vaciló con los ágiles bolivianos pero al final se acomodó y hasta desperdició una opción de gol



Carlos Cuesta-7

El mejor de la defensa de Colombia: justo en los cierres, rápido en la reacción, siempre bien perfilado, fino en el pase. Impecable.



William Tesillo-6

Más confiable que un CDT: firme, experimentado ante los jóvenes rivales, práctico.



Frank Fabra-6

Sin ser un dechado de virtudes, cumplió en la cobertura a Díaz e hizo el trabajo sucio por él. Pudo faltarle en proyección ofensiva, pero hacer ver bien al mejor del equipo tiene su mérito.



Juan Guillermo Cuadrado-7

Sin duda es más rendidor cuando le evitan el desgaste de partir desde el lateral, incisivo, buen socio de todos y autor de la asistencia del gol de Díaz. El lunar, la amarilla que lo saca del duelo contra Venezuela.



Gustavo Cuéllar- 6

Práctico. Más de lo que se temía cuando salió en vez del habitual Barrios. Serio contra el rival por muy débil que pareciera. Sacrificado para cubrirlos a todos en la salida.



James Rodríguez-6

Otro que cumplió su rol, con pases profundos, con precisión para abrir la férrea defensa al inicio. Su físico lo traiciona, no va al ritmo de su inteligencia



Luis SInisterra-7

Gran partido. No hizo gol pero lo tuvo, fue una preocupación constante para el rival, mostró una faceta por derecha muy interesante de cara al futuro.



Luis Muriel-7

Otro que volvió pr sus fueros: supo salir del área para abrirles espacios a sus compañeros, se dio un par de lujos, taponó su sector y fue líder. Solo le faltó el gol.



Lusi Díaz-9

¡Intratable! La joya de Liverpool fue también la joya de su país, el rey de la Copa América, el hombre punzante, veloz en la gambeta, perfecto en la definición. Díaz y diez más.



Juan Fernando Quintero por Sinisterra

Min 65

En la suya: estuvo en el tercer gol, se movió bien por derecha, cumplió.



Miguel Borja por Muriel

Min 65

Gol y casi gol, por el fuera de lugar del que debió ser el cuarto. De cabeza tomó el servicio de Díaz.



Uribe por James

Min 74

Hizo gol. Mucho más de lo que se le pidió por años.



Yairo Moreno por Cuadrado

Min 74

Hizo un lujo de esos que obligan a pensar: ¿por qué no vino en la pasada convocatoria? Siempre que viene, cumple.



Lerma por Díaz

Minuto 84

Apenas estrenó el uniforme.