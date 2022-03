No podía ser otro: Luis Díaz, gran figura colombiana en Eliminatorias

Luis Díaz se consolidó como la gran figura de Colombia en estas Eliminatorias, por si había alguna duda. El guajiro puso fin a la terrible racha sin gol de la Selección y lideró la victoria frente a Bolivia.



De la mano del jugador del Liverpool, el cuadro cafetero sigue con vida en las clasificatorias al Mundial y llega a la última fecha con opciones. Díaz y diez más, así de sencillo.

Sobre el papel, ‘Lucho’ aparecía como extremo por el sector izquierdo. Ahora bien, tal y como ocurre con Liverpool, se salió de la banda, llegó varias veces a posición de 9 y marcó.



A los cinco minutos avisó. James Rodríguez mandó un balón profundo, Díaz le ganó la posición al defensor rival a lomo puro, entrando al área eludió al arquero, pero se quedó sin perfil. De inmediato dio el pase atrás a Juan Guillermo Cuadrado y este no pudo definir.



Y no solo influyó en jugadas ofensivas, provocó varias amarillas entre ellas la de Haquín y por poco genera la expulsión del africano Marc François Enoumba. Todo bien lo hizo.



Al 25' alternó roles con James. Ganó a gambeta pura por izquierda, centró al área y el 10 no logró darle dirección a su disparo. Justamente la sociedad de estos dos fue determinante a la hora de aprovechar espacios.



Así fue como terminó llegó el tanto de la tranquilidad. Cuadrado buscó aprovechar la agilidad del '14', este controló como crack, recortó hacia dentro para eludir al rival y soltó un bombazo que no pudo atajar el golero Cordano.



En los segundos 45 minutos, se tiró un poco más a la banda. Carrilero puro. Así mismo encontró por momentos una sociedad con Fabra con apoyos ofensivos y defensivos. 'Timing' perfecto.



Selló su magistral actuación al 72', cuando desbordó por izquierda, levantó un centro que se desvío en la defensa y Borja apareció en el área chica para mandarla a guardar.



Finalmente se fue a los 83' en medio de aplausos y cánticos en su honor. Partido de diez puntos del ex-Junior.