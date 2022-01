Así lo ven en Argentina, próximo rival: 'Colombia fue superior a Perú'

Mientras en Colombia se habla del peor partido, el pésimo planteamiento, el terrible desarrollo del juego tras la dolorosa derrota 0-1 contra Perú, en Argentina, siguiente rival en Eliminatorias, lo ven casi como una injusticia para el local, que fue el que más propuso. Qué ironía.

Es un hecho que la condena de Colombia es el hechizo del gol, la imposibilidad de marcar en seis partidos y la impotencia de ver que reviven equipos que parecían fuera de la discusión en las Eliminatorias a Catar 2022 a costa de los puntos que suman en Barranquilla. Pero no por eso habría que destrozarlo.



Sin el apasionamiento de algunos, el periodista argentino Martín Liberman vio así la derrota colombiana: "Colombia fue superior a Perú, manejó el partido, dominio territorial, manejó la pelota, convirtió a Gellese en la figura del partido, Perú le dio la pelota a Colombia y no supo quitársela, aguantó resistió, fue la resistencia 'inaica' para terminar ganando con el gol de Flores", dijo.



Al reconocer que el fútbol es difícil de analizar, pues no siempre premia al que mejor juega, explicó: "Es un equipo que tiene el gasto todo el partido, que asume el rol protagónico y lo va buscar con mucha impericia para anotar; y otro que tenía un plan, Gareca sabía que debía aguantar y resistir, pudo tener intención de salir pero en la mitad de la cancha ganó Colombia".



Y entonces, el error, que todo lo desarma: "Flores estaba fresco, corrió con libertad y definió con la complicidad de Ospina: es su palo, es todo de Ospina, es un remate bien posicionado pero ahí debía estar la mano derecha del capitán de Colombia", comentó añadiendo que el antioqueño otra veces salvó, pero esta vez falló.



Claro, también hubo lunares: "con el gol llegó la desesperación, cambios algo tardíos del técnico Rueda, y si Perú se calmaba podía llegar al segundo o al tercero. Es una victoria notable, fantástica".



Ahora es cuando se complica todo para Colombia: "Gareca me dice que sueña con el repechaje y parece una quimera y sin embargo no solo está sino clasifica en forma directa a su segundo mundial consecutivo. Uruguay se aferra al partido que tiene el 24, pero Colombia, si no hace goles, es imposible".



Pero hay cosas inexplicables: "Colombia no hace goles y así es imposible la clasificación con los jugadores que tiene, al categoría que tienen, con Luis Díaz, pretendido por los mejores equipos del planeta".



​La sensación de los expertos fuera de las fronteras es muy parece a la que se hace en el país, cuando parece que otros resultados ayudaran, pero no el de los propios colombianos.