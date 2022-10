¡Ex capitán de selección no se guardó nada! Dardos y críticas a la FCF

La Selección Colombia carece desde el 2015 de un líder y un capitán dentro de la cancha. Alguien que pueda tener esas dos funciones al mismo tiempo, que se encargue de las arengas en el camerino, de liderar el barco, y de ser la voz del mando para cantar las verdades y decir las cosas. Sin embargo, desde el histórico Mundial de Brasil en 2014, no ha habido nadie que pueda emular a quien usaba el brazalete bajo las órdenes de José Néstor Pékerman.

Sin duda alguna, sin Mario Alberto Yepes, la Selección Colombia perdió a ese actor clave que se encargaba de las charlas en el camerino, de ponerse al lado de José Néstor Pékerman, de instruir en la cancha, de hablar con los árbitros, de subir a discutir acciones polémicas y ser ese líder que el combinado nacional necesitaba y que todavía necesita.



Claro, referentes los hay hoy por hoy, más allá de Radamel Falcao García que transmite esa confianza, que con su humildad es quien motiva, y tal vez David Ospina, no hay un líder y un capitán que ofrezca ser la voz de mando para liderar un grupo como lo hacía Mario Alberto Yepes. El defensor caleño entró a otra faceta, primero, como director técnico, y segundo, como director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



Durante su paso por la FCF, a Mario Alberto Yepes le tocó lidiar con una decisión discutida para muchos: confiar en un estratega portugués y no del continente sudamericano. La opinión pública y periodistas hablaron criticando la decisión, pues se trataba de un director técnico como Carlos Queiroz que poco o nada conocía del estilo de juego de Colombia.



Mario Alberto Yepes rompió el silencio. Aunque en la cancha hablaba y tenía la voz del mando, en su paso como director deportivo, era poco lo que decía, callaba, pero ahora sí se confesó. En diálogo con El Espectador, el defensor analizó la anterior Eliminatoria, “los muchachos que hicieron todo lo posible por lograrlo, hubo muchos esfuerzos y es un duelo que poco a poco va a ir pasando, la verdad me dolió mucho. Un Mundial sin Colombia no es lo mismo”.



Hasta ahí, todo bien al dar su análisis de lo que dejó ese sin sabor amargo después de la eliminación en las Eliminatorias camino a Catar 2022. No obstante, tiró dardos a la FCF por las malas decisiones. Antes que nada, dijo que se necesita un verdadero cambio en la manera cómo se ven las cosas, y que es un medio que está bajo la lupa de muchos comentarios que tal vez no hacen nada por ayudar ni dejarse ayudar, “me di cuenta de que todavía no han entendido que el fútbol es de los futbolistas. Y que hay gente que sigue creyendo en lo que hacen al haber periodistas y personas alcahuetas. No dejan hacer y no hacen tampoco. Ese es el gran problema que tenemos y necesitamos un cambio en ese aspecto”.



A Mario Alberto Yepes le tocó tomar las riendas de la dirección deportiva en un momento en el que se hablaba mucho de contar con un estratega colombiano o sudamericano. Sin embargo, la decisión fue la de firmar con Carlos Queiroz y para muchos, no logró encontrar un estilo de juego en el combinado nacional. Sobre el portugués, Yepes dijo, “decir que Queiroz estaba por fuera de “nuestra identidad” no tiene ninguna lógica. De verdad no entiendo ese discurso. La identidad va mutando con los años y va en desarrollo de los jugadores que tengas”.



Cuando le preguntaron por su estancia en el Deportivo Cali, fue más que claro en tirar un dardo a los entrenadores hoy por hoy, y dio la clave de algo que le hace falta al balompié colombiano, “en mi caso siento que el DT es el que debe adaptarse a su equipo y jugadores. Nuestro fútbol no tiene paciencia, yo prefiero hablar de Mario y en el Cali dirigí dos semestres y en ambos clasifiqué a las finales. Tengo récord de puntos de local en el Cali y el promedio más alto entre los técnicos que han pasado en los últimos 15 años”.