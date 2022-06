Se va Mario Yepes de la Federación: ¿cuál fue su puesto estos años?

Mario Alberto Yepes puso fin a su vinculación con la Federación Colombiana de Fútbol, con la que tenía un contrato desde 2019 y se notó poco en su gestión.



El exfutbolista, recordado capitán de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, fue criticado porque no apareció mucho estos tres años ante los medios y no se supo si su cargo y su gestión fue apropiada o no.



¿Qué puesto tenía Mario Yepes en la Federación? Aunque la Federación le firmó contrato en 2019, lo presentó el 23 de enero de 2020 como el nuevo Director Deportivo, respaldado por Ramón Jesurún, presidente de la FCF, y en equipo con Iván Novella, Gerente de Selecciones, y Carlos Queiroz, quien era el entrenador de la Selección en ese momento.



Según la Federación, estas eran las responsabilidades de Yepes en su ciclo:



- Coordinar y gestionar los planes de desarrollo, crecimiento y actividades de los jugadores élite y de nuestras Selecciones Nacionales.



- Organizar de la mano con la Dirección de Desarrollo y Administrativa el mejoramiento y crecimiento de la infraestructura deportiva y equipamientos de las diferentes Selecciones.



- Responsable en mantener la comunicación y armonización con los jugadores y cuerpos técnicos de las diferentes Selecciones Colombia.



- Colaborar con las demás áreas involucradas de la Federación Colombiana de Fútbol, los planes de capacitación y formación de los entrenadores de las diferentes categorías de las Selecciones Colombia.



- Poner a disposición de la Federación Colombiana de Fútbol su conocimiento y experiencia para lograr el desarrollo y crecimiento deportivo del fútbol colombiano.



¿Cumplió Yepes con sus tareas? ¿Lo dejaron cumplir con su papel en la Federación? Lo único cierto es que la FCF lo despidió este miércoles 1 de junio asegurando que finalizaron su contrato de mutuo acuerdo.