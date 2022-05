Caería otra cabeza en Selección Colombia: ¿intento fallido de reforma?

La Selección Colombia anda al garete: no hay ninguna novedad sobre el reemplazo de Reinaldo Rueda, según los propio directivos tampoco hay prisa y la única certeza es que el 5 de junio habrá un amistoso contra Arabai Saudí en Murcia, España, compromiso comercial que dirigirá el DT de la Sub 20, Héctor Cárdenas, en calidad de interino. Para sumar a la incertidumbre, no hay idea cercana de cuáles jugadores acudirían.





Y en ese ambiente de desconcierto, una nueva cabeza directiva caería como parte de la factura por la eliminación del Mundial de Catar. No, por supuesto no se trata de ninguno de los miembros del Comité Ejecutivo, elegidos por "los verdaderos dueños del fútbol", según dijo su presidente, Ramón Jesurún.



Según el periodista Gustavo López, Mario Alberto Yepes dejará la dirección deportiva de la FCF.



“En las próximas horas se haría oficial la salida de Mario Alberto Yepes como Director Deportivo de la FCF. El ex zaguero central ocupaba el cargo desde el 23 de Enero del 2020".



¿Las razones? Las sugiere el mismo López: "Lo buscó, lo luchó y lo logró Álvaro González Álzate, quién nunca lo quiso”, dijo en su cuenta de Twitter.



en la próximas horas la Federación Colombiana de Fútbol anunciará formalmente la desvinculación del exdefensor central. Álvaro González Álzate, vicepresidente de la FCF y presidente de la Difutbol, habría estado detrás de su salida al no tener una buena relación con el vallecaucano.

De ser así, sería la segunda cabeza que cae tras la eliminación del Mundial de Catar, que ya se había cobrado el cargo de Reinaldo Rueda.



En teoría, Yepes es el nexo entre los jugadores de la selección nacional y los entrenadores (Queiroz, quien estaba en el cargo de entrenador cuando llegó el excapitán) y directivos y entre sus funciones está adelantar proyectos para el crecimiento y desarrollo de los jugadores de las selecciones nacionales. Los resultados todavía están por hacerse públicos.



Al final, la tan anunciada llegada de exjugadores a cargos directivos, con poder para tomar decisiones y corregir lo que creyeron que podía mejorar cuando vestían la camiseta de la selección, está a punto de ser una misión abortada.