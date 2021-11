Unos aclamados, otros no tanto: así llegan los ‘nuevos’ a Selección

En la convocatoria de Reinaldo Rueda para los partidos frente a Brasil y Paraguay hay varias novedades, entre las que se destacan seis jugadores a los que el seleccionador nacional les venía siguiendo la pista. Algunos de ellos, como el caso de 'Chicho' Arango y Víctor Cantillo, eran aclamados por los aficionados en redes sociales. Otros sí llegaron dando sorpresa.

Cristian ‘Chicho’ Arango (Los Ángeles FC): el exdelantero de Millonarios era uno de los más solicitados en la convocatoria de la tricolor. Está ‘on fire’ en la MLS y ya suma 13 goles en 16 partidos. Está a solo cuatro anotaciones de Raúl Ruiz Díaz, goleador del torneo en 26 juegos. En cada jornada da de qué hablar y en su club no se cambian por nadie con su fichaje. Tiene el arco pintando en la frente, lo demostró en la Liga Betplay y ahora espera tener chances en la Selección.



Diego Valoyes (Talleres): el volante, que comparan con Diego Maradona en Argentina, es toda una joya en Talleres. En Argentina suma 57 partidos, nueve goles marcados y ocho asistencias. Es determinante en el ataque de su equipo y posee el 70% de los avances. Ya ha sido elegido figura de la fecha y frente a River Plate, hace dos jornadas, se llevó los elogios. Hinchas de equipos grandes han pedido su fichaje. Es el segundo colombiano mejor cotizado en esa liga, después de Jorge Carrascal.



Yeimar Gómez (Seattle Sounders): su equipo es líder de la Conferencia Oeste y él es considerado uno de los mejores defensores de la MLS. Es un central rápido, agresivo y aguerrido, que se ha adaptado fácilmente a la línea de tres con la que juega su equipo. Se formó en Argentina y juega en Estados Unidos desde 2020. Ha jugado 32 de los 33 partidos de la temporada (28 como titular) y suma un gol.



Andrés Mosquera (Ind. Medellín): Reinaldo Rueda lo incluyó como tercer arquero gracias al buen nivel que ha mostrado en la liga local. Aunque el DIM está en una difícil posición en la tabla y prácticamente eliminado a falta de tres fechas, Mosquera tiene la tercera valla menos vencida del campeonato (14 goles), después de Tolima y Nacional. En 2010 entró en una convocatoria de selección absoluta, pero no sumó minutos. En este entonces participaba del Torneo Esperanzas de Toulon y fue llamado de emergencia como tercer arquero.



Víctor Cantillo (Corinthians): es otro de los 'nuevos' en la era Reinaldo Rueda, aunque entró en convocatorias de José Pékerman y Carlos Queiroz, para amistosos y Eliminatorias, pero sin jugar un solo minuto. El exjugador del Junior todavía no se estrena la tricolor y tras dos años en el Brasileirao, espera que este sea su momento. Es otro de los jugadores que pedían a gritos en redes sociales y llega a reforzar un sector en el que Matheus Uribe es el gran ausente.



Sebastián Gómez (Atlético Nacional): es considerado uno de los volantes defensivos con mejor proyección en la liga colombiana. Según datos de Matics, en el último año ha disputado un total de 3031 minutos, marcó tres goles (el más reciente frente al América) y se reportó con una asistencia. Tiene una precisión de pases del 92.9%. Fue incluido tras la ausencia de Uribe (por lesión) y Éder Álvarez Balanta, quien no fue convocado esta vez.