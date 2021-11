'Cucho' Hernández, arrepentido por críticas a convocatoria: ¿servirá?

Juan Camilo 'Cucho' Hernández sigue esperando un llamado a la Selección Colombai de mayores. Eso es un hecho. El tema es que no parecer manejar muy bien la presión de ver que pasa el tiempo y su nombre no aparece en las listas de Reinaldo Rueda.

El delantero de Watfor, de la Premier League, publicó este miércoles, tras hacerse pública la lista de los llamados a los duelos contra Brasil (11 de noviembre) y Paraguay (16), un mensaje que dejó clara su molestia.



"Tu espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso", escribió el pereirano, sobre una foto suya con la camiseta de su club.



" Tu espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso" ⚽️🙏🏼 pic.twitter.com/cZOCjihKCn — Juan C. Hernández (@cucho1099) November 4, 2021

Un día después su tono cambió y ya no pareció tan molesto sino más bien arrepentido por esa primera reacción, aunque no borró ninguna publicación.



"En su momento cometí una equivocación al cuestionar alguna decisión técnica sobre una convocatoria lo cual no significa que sea el primero en querer lo mejor para la selección y que se logre la clasificación al mundial", dijo el atacante.



"Una convocatoria se gana trabajando y esforzándose al máximo y eso estoy haciendo para cuando me toque estar preparado y poder ayudar con mi granito de arena", añadió.



Válido esfuerzo por tratar de corregir una actitud que no ayuda a quienes quieran ponerse en el radar de Reinaldo Rueda. Pero ¿será suficiente? Los antecedentes podrían ilusionarlo: Johan Mojica también publicó en su momento un mensaje sugiriendo que su ausencia se debía a una 'rosca', pero después corrigió y el DT lo volvió a convocar.