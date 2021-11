La Selección Nacional tiene un costoso peaje que lo adquieren sus integrantes a través de su experiencia y su actualidad de buenas actuaciones en sus respectivos Clubes.





.¿En que momento se abrió la puerta de la Selección? ¿ En que momento nos autorizaron e imponemos , sugerimos , rogamos por 11 ideales , sistemas de juego y convocatorias al Profe Rueda?



Nos desahogamos con frases hechas “ se equivocó “ “yo formaría así “ “se demoró en los cambios” “replanteó mal el partido” etc etc etc.



Cada semana previa a un partido ´por eliminatorias de la Amada y vapuleada Selección Colombia todo se transforma en un Hallowen Tricolor dónde el disfraz mas utilizado es el de Entrenador Nacional , desde cualquier profesión se ponen el anhelado traje que no se vende en ningún lado , es gratuito , y comienzan a sugerir , implorar , convocar y suplicar por cómo debería formar la Selección Nacional.



En que momento se perdió el respeto y la admiración , el poder de asombro quedó tirado en el baúl de los recuerdos , Google entorpece la información y deforma la historia , la hace añicos cuando la utilizan los que no vivieron esos momentos de admiración y respeto, la toman como fuente y tiran por la borda la magia de los que hicieron y escribieron la historia.



CON PEKERMAN NO PASABA , CON RUEDA SE ABRIÓ LA PUERTA PARA IR A JUGAR.



La oferta mediática transforma en cualquier jugada de un partido en cualquier rincón del planeta futbolístico de un ignoto o famoso jugador Colombiano en una posibilidad de convocatoria , inmediatamente lo sumamos al plantel de Selección, NO , No es asi.



La falta de juego , no de resultados , hace que pensemos en otros y No en los que son.

Zapatero a sus Zapatos , informemos , Formemos opinión con respeto y desde nuestro lugar y conocimiento.



Respetemos a la Selección Colombia.

Respetemos al Sr Reinaldo Rueda.

Oh Gloria Inmarcesible.