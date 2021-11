Agéndese con los convocados por Rueda: fin de semana cargado de fútbol

Este fin de semana se vivirá una intensa jornada futbolera por el mundo, con protagonismo colombiano. Los hombres que citó Reinaldo Rueda se sumarán a la concentración en Brasil tras culminar sus compromisos.



En FUTBOLRED los programamos con los partidos de los cafeteros en el exterior, varios de ellos llamados por el entrenador nacional para enfrentar a Brasil y Paraguay, el 11 y 16 de noviembre.



Tome papel y lápiz que hay varios partidos imperdibles, como el de Falcao García con Rayo Vallecano frente al Real Madrid y el duelo colombiano en Liga de México entre los hombres del América y Monterrey. Duelo prometedor entre Roger Martínez y Duván Vergara.



Sábado, 6 de noviembre



8:00 am | Espanyol vs Granada (Luis Suárez/Santiago Arias/Carlos Bacca)

Liga España



8:30 am | Dinamo Moscú vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Liga de Rusia



10:00 am | Swansea vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



10:15 am | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Barcelona

Liga España



12:00 pm | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Fiorentina

Serie A



1:45 pm | Godoy Cruz vs Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez)

Liga Argentina



2:45 pm | Cagliari vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



3:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Real Madrid

Liga de España



3:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Fortaleza

Brasileirao



5:00 pm | Internacional vs Gremio (Jaminton Campaz/Miguel Á. Borja)

Brasileirao



6:00 pm | León (William Tesillo/Ómar Fernández/Jaine Barreiro) vs Necaxa

Liga de México



8:00 pm | América (Roger Martínez/Nicolás Benedetti) vs Monterrey (Duván Vergara)

*Stefan Medina, baja por lesión

Liga de México



10:06 pm | Tijuana (Brayan Angulo/Christian Rivera) vs Pachuca (Óscar Murillo/Yairo Moreno/Santiago Mosquera)

Liga de México





Domingo, 7 de noviembre



6:00 am | Ural vs Zenit (Wilmar Barrios)

Liga de Rusia



7:30 am | Standard Lieja vs Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo)

Liga de Bélgica



9:00 am | Arsenal vs Watford (Juan C. Hernández)

Premier League



9:00 am | Everton vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

*Yerry Mina, baja por lesión

Premier League



10:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Ross Country

Liga de Escocia



12:00 pm | Nápoles (David Ospina) vs Hellas Verona

Serie A



12:00 pm | Santa Clara vs Porto (Matheus Uribe/Luis Díaz)

Liga de Portugal



12:30 pm | Mallorca vs Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios)

Liga de España



1:30 pm | Greuther Furth vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



3:00 pm | Genk (Daniel Muñoz/Jhon Lucumí) vs Cercle Brugge

* Carlos Cuesta, baja por lesión

Copa de Bélgica



6:00 pm | Vancouver Whitecaps (Cristian Dájome/Déiber Caicedo) vs Seattle Sounders (Yeimar Gómez/Fredy Montero)

MLS



6:00 pm | Colorado Rapids (Michael Barrios) vs LA FC (Cristian Arango/Jesús Murillo/Eduar Atuesta)

MLS



6:15 pm | River Plate (Jorge Carrascal) vs Patronato

Liga Argentina





Lunes, 8 de noviembre



7:15 pm | Aldosivi vs Boca Juniors (Frank Fabra/Edwin Cardona/Jorman Campuzano/Sebastián Villa)

Liga de Argentina