Linda Caicedo lidió con la pesada: marcada, pero destellos de calidad

Un reflejo del partido pasado contra España. Colombia luchó hasta el final en busca de la manera de quedarse con el título mundialista. Sin embargo, un infortunado gol en contra de Ana María Guzmán liquidó el sueño de las colombianas. Quedará en el recuerdo el mejor resultado de un combinado nacional.

Linda Lizeth Caicedo Alegría tuvo que lidiar con la más pesada. España volvió a encerrar a la delantera que no pudo jugar con mucha comodidad en los 90 minutos, sí tuvo destellos grandísimos de calidad en los que intentó desbordar y llevarse a las contrarias para comunicarse con sus compañeras. Así como en el partido de fase de grupos, las ibéricas fueron inteligentes y no dejaron a Linda jugar con esa libertad que sí tuvo en los distintos compromisos.



En los primeros minutos, Linda Caicedo desbordó y puso en problemas a la defensa de España con un centro raso que no llegó a una compañera. Con el pasar de los minutos, Linda no pudo romper las líneas, pues Kenio Gonzalo le pidió a sus dirigidas que cuando tuviera el balón en los pies la marcaran y presionaran con mucho doblaje en merca. Le caían no solo una jugadora, sino tres o cuatro para quitarle el balón.



Arrancó por la banda izquierda, y paulatinamente se empezó a mover por todas las zonas de la cancha. Por el centro del campo, por la derecha y ahí tuvo que enfrentarse con Sandra Villafañe quien estaba amonestada desde los primeros minutos. Sin embargo, por el costado izquierdo fue donde mejor desempeño tuvo. Sus desbordes y su velocidad tomaron mucho protagonismo.



Ya en el complemento, no pudo romper dichas líneas que la inquietaron a lo largo de los primeros 45 minutos. Estuvo incómoda por la ardua marca de las españolas, y fue ahí cuando intentó moverse por el centro del campo, por lo menos ahí arrancó. Con Gabriela Rodríguez creó peligro por la banda derecha en una acción que centró Rodríguez y Karla Viancha no pudo rematar con facilidad.



Sobre los últimos minutos, fue donde pudo actuar con libertad en un centro al área en la que Linda Caicedo creó una acción hermosa. Se sacó la marca de u a ibérica con un sombrerito y de media vuelta remató de volea tapada por una zaguera. La última escapada fue de la jugadora del Deportivo Cali que salió desde su propio campo de juego por la izquierda. Los pies no le jugaron una mala pasada, lo que sí le jugó mal fue no levantar la cabeza desde antes cuando Karla Viancha estaba completamente sola.



Así terminó el sueño mundialista de la Selección Colombia y de Linda Lizeth Caicedo Alegría, quien no pudo dominar con esa libertad que se le vio en distintos partidos. España la estudió bien con Kenio Gonzalo, le puso una marca extensa y no tuvo esa comodidad en el terreno de juego.