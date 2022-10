¡Colombia subcampeona mundialista!: la lucha no alcanzó contra España

90 minutos de mucha intensidad. Colombia volvió a enfrentarse a una vieja conocida como España, selección con la que perdió en la fase de grupos. Las europeas le pusieron un candado a Linda Caicedo en el primer encuentro, y ahora, la marca y la presión múltiple de las defensoras y centrocampistas puso en estragos a Caicedo que poco pesó.

Sin embargo, Colombia tuvo la iniciativa en los primeros minutos del juego. Con una Linda Caicedo endiablada en las pocas carreras que tuvo por izquierda, centró, la zaga cortó y Gabriela Rodríguez ganó un córner. En la ejecución, Rodríguez buscó a Juana Ortegón que no pudo rematar cómoda al arco ibérico. Con la pelota quieta, las colombianas crearon peligro. Nuevamente Gabriela cobró un tiro libre cerrado y Sofía Fuente atajó a la esquina.



España respondió con una Cristina Librán que fue figura. A los 22 minutos, sacó un tremendo disparo que Luisa Agudelo voló para enviar al córner. Poco a poco, la Selección Colombia le regaló la pelota a las ibéricas que dominaron a placer, pero sin mucha claridad. Esa claridad paulatinamente se fue resolviendo y pusieron en problemas a la zaga defensiva.



Sobre los 28 minutos, Sofía Fuente cortó un centro y en la media luna del área Natalia Hernández sacó un remate con el empeine apenas por encima. La más clara para pensar en marcar un gol. Linda Caicedo tuvo la primera oportunidad en un remate rebotado en el suelo y Fuente salvó en dos tiempos. Con la pelota quieta, España encontró una fórmula gracias a la altura de Marina Artero y Mary José Álvarez tuvo que salvar en la raya.



Una hermosa disputa en la medular se vivió con Linda Caicedo y Vicky López. La española con el balón en sus pies y como cobradora de todas las pelotas quietas puso el balón en la cabeza de Marina Artero, y la capitana se encontró con la seguridad de Luisa Agudelo. Ya en el complemento, intentó Jone Amezaga con un desborde. Se llevó a María Camila Correa, centró y Cristina Librán remató contra Agudelo. El balón rebotó en Librán y entró. Afortunadamente el VAR llamó para anular el tanto por una mano.



Kenio Gonzalo movió a su equipo con variantes, mientras que Carlos Paniagua solo había sacado a Orianna Quintero e ingresó Karla Viancha. En un balón al área, Sofía Fuente sacó el brazo e impactó a Viancha que quedó golpeada, pero no fue revisada por el video arbitraje. Posteriormente, la recién ingresada pudo marcar con un centro de Gabriela Rodríguez y no pudo impactar con comodidad.



Reflejo del partido de fase de grupos, España atacó a los 83 minutos con un centro de Paula Partido. Las marcas no pudieron sostener el desborde ni tampoco a Laia Martret que definió de manera defectuosa, rebotó en Ana María Guzmán e ingresó al pórtico cafetero. Linda Caicedo se echó el equipo al hombro con un sombrerito y una volea que salvó una zaguera in extremis.



Nuevamente Linda Caicedo se fue endiablada por la banda izquierda descontando rivales, llegando a línea de fondo. Intentó centrar para Karla Viancha que estaba sola, pero la Marina Artero le complicó el envío. En los minutos de agregado, Laia Martret quedó sola frente a Luisa Agudelo y el balón estremeció el vertical. Vicky López también la tuvo con un enganche en el área y un disparo por encima. Así finalizó el encuentro con el triunfo por la mínima de España y bicampeonas del mundo.