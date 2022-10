Linda Caicedo, presente y futuro del fútbol colombiano tras el Mundial

Terminó el sueño del Mundial Sub 17 con mucho orgullo pero sin el anhelado trofeo para Colombia, aunque en todo caso su cosecha fue generosa en elogios, en reconocimiento de todo el país, en cariño y agradecimiento por toneladas.

Pero tal vez la más valiosa herencia de este campeonato sea la confirmación de una auténtica super estrella como Linda Caicedo, la segunda mejor jugadora de la Copa Mundo en India, la segunda goleadora (4 tantos), pero la primera en el favoritismo del público y en la carpeta de los clubes más importantes del mundo.



Y su historia empezó desde su más tierna infancia, desde los 5 años en la cancha ‘El Tronco’, a unas cuantas cuadras de su casa, ubicada en el barrio Las Gaviotas en Candelaria, Valle, y defendiendo los colores del ‘Real Juanchito’, un club aficionado que tuvo la dicha de verla despuntar.. Mauricio Caicedo y Erlinda Alegría no fueron solo sus primeros fans sino sus consejeros para llevarla, a los 11 años, al Club Deportivo Atlas CP, donde perfeccionó su estilo, dio claras señales del profesionalismo y se puso en el radar de la Selección del Valle, donde fue campeona y goleadora en infantiles y juveniles. El fichaje por el América de Cali fue solo una consecuencia de su evolución.



Y fue allí donde cumplió un primer sueño: a los 14 años de edad, el 15 de julio de 2019, debutó como profesional anotando contra Cortuluá, dejando gambeta y velocidad en la retina de propios y extraños y siendo, al final de la temporada, artillera de la Liga junto a la venezolana Joemar Guarecuco con 7 anotaciones. Fue, además, su primer título profesional con el equipo escarlata, con el que no pudo jugar la Copa Libertadores por ser menor de 16 años.



Para el siguiente año pasó lo que con todas las profesionales, un cambio de acera del rojo americano al verde del Deportivo Cali y, en 2021, un título más a su corta edad en la Liga colombiana y esta vez su primer certamen continental, llegando a cuartos de final de la Copa. Estuvo bien para ella, pero no tanto como sus primeras convocatorias a la Selección Colombia, a donde llegó para escribir la historia.



El 2022 fue su año soñado con la selección mayor fue subcampeona de Copa América con dos goles y el título de mejor jugadora del torneo, jugó el Mundial Sub 20 de Costa Rica y se apuntó dos tantos más en 4 juegos (eliminada en cuartos de final por Brasil) y acaba de firmar un impecable Mundial Sub 17 con 4 anotaciones en 7 salidas, finalista y segunda mejor jugadora del todo el certamen.



“Es una jugadora madura a pesar de su edad, sabe las condiciones y el talento que posee y tiene claro para donde va, seguramente muy pronto la veremos en el fútbol de Europa”, afirmó el actual técnico de la sub-17, Carlos Paniagua.



Y es así como la niña mimada de Mauricio y Erlinda que nació el 22 de febrero de 2005 en el corregimiento de Villagorgona, en Candelaria, Valle del Cauca, sigue coleccionando éxitos y experiencia. Su siguiente paso, con seguridad, será el fútbol de primer nivel mundial. Su techo está lejísimos de alcanzarse y viene para ella el reto del Mundial de mayores en Nueva Zelanda y Australia 2023. Lo suyo es sonrisa pura. Esa que ha sabido contagiarle, a puro talento, a toda Colombia.