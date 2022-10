¿Qué se hizo mal en la final para perder título? Así jugó Colombia 1x1

La Selección Colombia perdió 1-0 la final del Mundial Sub 17 de India en un duelo en el que no fue arrollada por España, una potencia mundial del fútbol femenino, y dio la pelea hasta el pitazo. ¿Qué no salió como se esperaba además de la derrota? Analizamos el rendimiento del equipo de Carlos Paniagua 1x1:

Luisa Agudelo 7



Fue la mejor de Colombia en la final, salvó al menos tres pelotas de gol muy claras y mereció un mejor cierre para su brillante torneo.



Ana María Guzmán 5



El lunar fue el autogol pero durante el partido ofreció sacrificio y salida en ataque



Stefania Perlaza 6



Supo evacuar las opciones que quedaron en el mano a mano



Mary José Álvarez 6



Fue la mejor defensora de la selección nacional, recia cuando correspondía y sacrificada como ninguna



Camila Correa 5



La menos brillante de la zona posterior, perdió un par de duelos directos y en el remate la venció el cansancio



Juana Ortegón 6



Dio todo lo que tenía, se batió en la mitad y esta vez no pudo salir porque las españolas la llenaron de trabajo



Natalia Hernández 6



La mediocampista que más pudo apoyar la salida, aunque perdió unos cuantos duelos, especialmente en el primer tiempo



Yessica Muñoz 6



Lucha y sacrificio puro pero de cara al arco no tuvo mayores intentos claros



Gabriela Rodríguez 6



Otra que dejó la vida en la cancha, tuvo la mejor opción en un tiro libre, pero esta vez, le faltó chispa para encontrar espacios hacia Linda



Linda Caicedo 5



Muy inquieta en el arranque, fuerte en los duelos, pero se acordó tarde de explotar todo su talento, casi hasta después del gol, y ya no hubo manera de hacer diferencia



Orianna Quintero



Karla Viancha por Orianna 5

Min 46

Muchas ganas pero poca claridad en la generación del juego, que era su tarea fundamental



Daniel Garavito por Hernández

Min 86

Sin calificación

No hay manera de avaluar en cinco minutos lo que hubiera podido aportar. Demasiado tarde le permitió el DT la entrada