¡Sueño cumplido! Jugadores que vistieron la tricolor en el 2021

A pesar de no ser un año positivo para la Selección Colombia y generar muchas dudas durante las eliminatorias. Varios jugadores cumplieron un sueño y recibieron por primera vez el llamado a vestir los colores del equipo cafetero.



Por tal motivo acá en FUTBOLRED hacemos un recuento de algunos jugadores que fueron llamados por Reinaldo Rueda por primera vez en partidos oficiales.



Andrés Marmolejo : El guardameta del Independiente Medellín fue convocado para los juegos frente a Brasil y Paraguay. No sumó ningún minuto en cancha.



Andrés Llinas : El jugador de Millonarios fue convocado para los juegos de Bolivia, Paraguay y Chile, el bogotano no sumó minutos en cancha



Andrés Felipe Román: Fue convocado para los juegos entre Bolivia, Paraguay y Chile, no sumó ningún minuto en cancha.



Andrés Andrade: El jugador de Atlético Nacional fue uno de los pocos que sumó minutos, jugó 44 minutos frente a Bolivia.



Víctor Cantillo: El jugador de Corinthians sumó 45 minutos con la Selección en el juego frente a Paraguay.



Yerson Candelo: A pesar de ser convocado varias veces, no sumó ningún minuto con la Selección Colombia



Diego Valoyes: El jugador de Talleres jugó 45 minutos con la tricolor en el juego frente a Paraguay en Barranquilla



Cristian Arango: El delantero de Los Ángeles disputó 10 minutos en el empate de Colombia frente a Paraguay



Yilmar Gómez: El jugador colombiano que milita en Estados Unidos no sumó minutos con la Selección.



Sebastián Gómez: Jugador de Atlético Nacional que no sumó minutos en la Selección de Reinaldo Rueda.