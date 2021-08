‘En La Paz pongo a Andrés Román y diez más’: ¿exageración o realidad?

Convocatoria lista para la triple jornada de Eliminatorias. Reinaldo Rueda escogió 28 futbolistas del torneo local e internacionales para afrontar un duro camino que consta de La Paz, Asunción y Barranquilla, todo esto en apenas siete días.



Pensando en las novedades del listado de jugadores, variantes a emplear en los tres duelos y la imperiosa necesidad de sumar para seguir soñando con Catar 2022, una voz autorizada dio su opinión.



Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Selección y varios clubes del FPC, habló en ‘El Alargue’ de Caracol Radio sobre lo que le espera a Colombia en septiembre, lo que le gustó de los convocados e hizo especial énfasis en el caso Andrés Felipe Román.

Convocatoria de la Selección - Me gustó mucho, me gustó la presencia del jugador que está en Colombia, la presencia de algunos jugadores de la altura pensando en el partido de Bolivia, los jugadores que andan con buen ritmo y están jugando. Yo pienso que es lo más justo. No sé si se haya quedado alguien por fuera, pero me parece que sea la nómina.



Ausencias de peso - Yo no creo. En mi visión que tengo del jugador en el mundo, me parece que de los colombianos que están por fuera y andan en buen momento, están. Son llamados para el momento que hay.



Jugadores del FPC - Lo de Andrés Román me parece maravilloso, si es que lo piensan utilizar en La Paz, un jugador que corre en la altura como un diablo. Lo de (Alexander) Mejía, el profe lo conoce y está hoy en la altura. Pienso yo, atraviéndome a opinar, que esos dos jugadores seguramente van a jugar en la altura. De (Baldomero) Perlaza pienso que hubiera podido jugar un poquito más en la Copa América, lo había podido ver, pero es un jugador muy importante para cualquier equipo así tenga sus altibajos. En defensa, lo que todos pensamos. Si estos chicos de Europa no pueden venir, sería un problema, pero me parece que está equilibrada y objetiva la lista.



Regreso de Falcao - Me encanta. Me parece que juegue o no juegue, Falcao es importantísimo para construir grupo y unidad en todos los sentidos.



Importancia del rodaje y las alternativas - Lo de (Luis) Sinisterra es una alternativa buena de cambio, yo creo que será muy útil. El mismo Falcao. Yo creo que son jugadores que en este momento están tomando ritmo a nivel internacional, están jugando. Esto es importantísimo. Yo siempre dije que el jugador que no estuviera jugando perdía las opciones de estar en la Selección, a no ser que fuera una emergencia. Le ha dado importancia al morfociclo. Quiero explicarles a muchos que microciclo converge más con tiempo y planificación, morfo corresponde más a contenidos, conceptos de entrenamiento. La nómina personalmente me gusta, es objetiva, tiene su base de la Copa América y tiene 4-5 posiciones que puede alternar por lo que pueda pasar en la altura.



Inglaterra no prestaría jugadores - Puede ser un dolor de cabeza para el técnico, pero también opino que no creo que la FIFA permita eso. Estas fechas están definidas desde hace mucho tiempo y lo sabe la liga inglesa. Además, los acuerdos. Creo que tenemos que apoyarnos y colaborarnos mutuamente en esto del fútbol. Inglaterra debe saber que el jugador va a venir y va a ser controlado. Yo me asombro, vemos, todo el mundo, las tribunas en los partidos ingleses sin un tapabocas y ahora nos van a exigir que nos llevemos todos los cuidados, la bioseguridad y la cosa. Me parece que puede haber un acuerdo entre FIFA y la UEFA.



Andrés Felipe Román, titular en Selección - Totalmente, es más él se va a pelear el puesto (lateral derecho). Es un hombre que tiene condiciones, temperamento, carácter, condiciones técnicas de marca y ofensivas, se desdobla, sabe jugar la línea y el sistema zonal, está en la altura. Yo diría que en La Paz pongo a Andrés y a diez más.