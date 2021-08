¡Ejemplo de resiliencia! Andrés Román se ganó el llamado de Rueda

A inicios de año, se hablaba mucho de lo que sería el futuro de Andrés Felipe Román, ese jugador que empezó a marcar pauta en la Liga BetPlay con Millonarios. Su estilo de juego empezó a llamar la atención de todo lo que rodea la pelota, aficionados, periodistas y curiosos. Velocidad y equilibrio, pero con ese toque explosivo para ir al ataque. El bogotano se hizo acreedor como uno de los mejores en su posición en el balompié nacional.



Su nivel lo hizo acreedor de la primera citación por parte de Reinaldo Rueda, al microciclo realizado a principio de año, con el toque especial: solo lo integraron jugadores del fútbol profesional colombiano. Las cosas parecían encaminadas para empezar a explotar todo su potencial, no solo en Colombia, sino a nivel internacional.



El llamado de Miguel Ángel Russo para solicitarlo, era el primer paso para poder dar a conocer sus condiciones en el extranjero. Boca Juniors y Millonarios llegaron a un acuerdo para la compra del jugador bogotano. Felicidad en el jugador y el entorno azul, pues hace un tiempo no se daba este tipo de negocios, que un canterano azul pasara a uno de los clubes más grandes del continente.



Todo cambia de un momento a otro, todo pasa, pero vuelve a su lugar. Los exámenes médicos en el cuadro argentino revelaron, supuestamente, un problema a nivel cardiaco. El dictamen reveló que sufría, al parecer, una miocardiopatía hipertrófica. El negocio se cayó, pero era lo menos importante. La desazón de la persona, de estar tan cerca de un sueño y que se esfumara dejó marcado al jugador.



El regreso a Colombia fue la unión, no solo de los aficionados de Millonarios, sino de un país que reconoció el talento de Román. Respaldo absoluto desde las entrañas de su casa, la que lo formó como jugador. Empezó un calvario de exámenes, que dentro de los términos médicos, entraría en proceso de desacondicionamiento, para poder descartar su mal congénito y saber cuándo podría volver a jugar fútbol. Lo primordial siempre fue que la vida no estuviera en riesgo.



Proceso largo, exámenes que viajaron por el mundo para encontrar un diagnostico final. Mientras tanto, Gamero lo arropó, pese a que no hizo parte de la nómina que llegó a la final. La esperanza empezó a aparecer de a poco, con la ilusión de volver a las canchas. Subtitulo azul, vivido como uno más del grupo, pero con el objetivo de regresar al fútbol profesional.



Finalmente, los exámenes llegaron y el dictamen final fue el corazón de atleta. Lo cual significaba que no había riesgo alguno en la salud e integridad de Román, por lo que podría volver a la actividad física y atlética. Su regreso en Millonarios, pese a ser parte del plantel, se sintió como un refuerzo. Desde el arranque de la Liga se hizo con la banda. Seguro, rápido e incisivo, pero con el cambio de su rol en ambas fases, aportando en defensa, con gran clase.



El morfociclo fue un llamado secundario, Reinaldo Rueda ya se había referido en su momento al lateral, de sus condiciones y lo que podría aportar. Hoy lo tiene entre los 28 jugadores que estarán en la fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, buscando recortar distancias y estar cerca de la zona de clasificación.