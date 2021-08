James Rodríguez y su ausencia en Selección Colombia: Debate FUTBOLRED

James Rodríguez y la Selección Colombia, una historia de amor que pasa por su primera y gran crisis. Reinaldo Rueda sigue sin llamarlo y la polémica se enciende. No jugó la Copa América y por ahora sigue sin aparecer para las Eliminatorias. ¿Qué pasa?



FUTBOLRED consultó con reconocidos analistas, periodistas de diferentes medios de comunicación, para saber su concepto sobre la realidad de James con la Selección.



Carlos Antonio Vélez: analista de Win Sports y RCN Radio (Antena 2)

1- ¿Debió ser convocado James o está bien no llamarlo?

No está en condiciones, fue correcto no llamarlo.



2- ¿Cree que James va a renunciar a la Selección, o volverá en octubre?

Ningún jugador colombiano tiene puesto asegurado y obligatorio en la Selección. El día que James esté bien, lo llamarán… pero tendrá que trabajar y jugar a la par de los demás futbolistas.



3- James no está en Selección por:

No está compitiendo, ni está en forma competitiva.



4- Las quejas en redes sociales de James, ¿abrieron la puerta para que hombres como Mojica o Córdoba hicieran lo mismo?

Solo se quejan cuando el técnico es colombiano, no con un extranjero. Y suenan más cuando no juegan que cuando juegan.



5- ¿Debe James alejarse de redes sociales o eso no influye en su aspecto deportivo?

A él siempre le gustó más la farándula que el juego. ¡Está en su salsa!



Sarah Castro: directora de AS Colombia

1- ¿Debió ser convocado James o está bien no llamarlo?

Estoy de acuerdo con la decisión de no convocarlo para esta fecha por temas de entrenamiento, continuidad y resolución de su situación deportiva.



2- ¿Cree que James va a renunciar a la Selección, o volverá en octubre?

Debe volver en octubre.



3- James no está en Selección por:

James necesita solucionar su situación deportiva y volver a jugar. Luego, es un jugador de Selección.



4- Las quejas en redes sociales de James, ¿abrieron la puerta para que hombres como Mojica o Córdoba hicieran lo mismo?

No es una respuesta de sí o no. Los jugadores deben aprender a analizar la pertinencia (forma y momento) de expresar sus cuestionamientos. No se puede responsabilizar a James sobre todo lo que pasa en el entorno Selección, estamos hablando de personas con agencia.



En ese mismo sentido, es fundamental que exista comunicación entre jugadores, CT y los hinchas. Así mismo, que los criterios que el entrenador expone públicamente luego coincidan con sus decisiones.





5- ¿Debe James alejarse de redes sociales o eso no influye en su aspecto deportivo?

Las redes sociales hacen parte de la manera como consumimos y producimos información hoy en día. Los futbolistas no son personas unidimensionales cuya vida esté limitada a una cancha de fútbol y en ese sentido, debemos entender que ahí encuentran un espacio de interacción con el mundo.



James debe asumir la responsabilidad de lo que dice y la manera en la que usa dichas plataformas.



Si queremos hablar de valores o modelos de comportamiento sería interesante entender cómo desde la experiencia y trabajo del entrenador se han acercado a él para entender o establecer acuerdos mínimos respecto a la Selección.



Francisco ‘Pacho’ Vélez: conductor, analista y presentador de ESPN

1- ¿Debió ser convocado James o está bien no llamarlo?

No debió ser convocado.



2- ¿Cree que James va a renunciar a la Selección, o volverá en octubre?

Creo que va a recapacitar y entenderá que él necesita a la Selección y nosotros de su talento.



3- James no está en Selección por:

Porque no ha entendido aún que él debe ser ejemplo en TODO, y que cuando Rueda dice el 500% se refiere en gran parte al respeto al plan de disciplina de la Selección.



4- Las quejas en redes sociales de James, ¿abrieron la puerta para que hombres como Mojica o Córdoba hicieran lo mismo?

Lo dicho en la redes es una demostración de inmadurez y falta de respeto a muchos códigos del fútbol y más a él como el líder que esperamos ver.



5- ¿Debe James alejarse de redes sociales o eso no influye en su aspecto deportivo?

Debe ser más sensato y aprovechar las redes para que su influencia sea inspiradora.



Jenny Gámez: editora de FUTBOLRED

1- ¿Debió ser convocado James o está bien no llamarlo?

No está físicamente apto para la competencia de alto rendimiento, así que no merecía ser convocado.



2- ¿Cree que James va a renunciar a la Selección, o volverá en octubre?

Volverá, pero cuando recupere continuidad, fortaleza física y, más que nada, confianza. No tiene que ser en octubre.



3- James no está en Selección por:

No ha solucionado los problemas con el entrenador; no ha jugado desde mayo un partido oficial; y porque le darán tiempo a que defina su futuro en clubes.



4- Las quejas en redes sociales de James, ¿abrieron la puerta para que hombres como Mojica o Córdoba hicieran lo mismo?

James tiene suficiente con su incertidumbre en Everton, su dolor de no estar en Selección (justo) y su ego. Los otros están muy grandes, aquí nadie corrompe a nadie.



5- ¿Debe James alejarse de redes sociales o eso no influye en su aspecto deportivo?

El peor enemigo de James es su afán de parecer un tipo fenomenal en redes sociales, un ‘influencer’. No lo es, pero parece empeñado en ignorar a quienes se lo advierten. Necesita con urgencia un jefe de comunicaciones que le enseñé a gestionar el discurso o un adulto responsable que le cierre las cuentas. Lo que ocurra primero...



Héctor Eduardo Chávez: Director Deportes Caracol Radio

1- ¿Debió ser convocado James o está bien no llamarlo?

Está bien no haberlo llamado. No está jugando y tampoco hizo una pretemporada normal con su club. No debe estar en forma física.



2- ¿Cree que James va a renunciar a la Selección, o volverá en octubre?

No creo que renuncie, aunque sus últimas actitudes de malcriado dejan el tema en el aire. Tampoco creo que tenga oportunidad en octubre.



3- James no está en Selección por:

Desde que James publicó su “se rompió todo” algo se quebró, le quiso tirar el país encima al entrenador y Reinaldo se tiene que hacer respetar. Para mí, no regresará a la Selección a menos que su nivel sea el de 2016-2017.



4- Las quejas en redes sociales de James, ¿abrieron la puerta para que hombres como Mojica o Córdoba hicieran lo mismo?

Creo que sí; y ellos sin una gran trayectoria en el equipo correrán la misma suerte. Los emojis de Mojica son hasta ofensivos.



5- ¿Debe James alejarse de redes sociales o eso no influye en su aspecto deportivo?

Debe alejarse de todo lo mediático que no se genere desde su desempeño en una cancha de fútbol. Equivocó el camino, pero parece que nadie de su entorno se ha dado cuenta y nadie le dice nada o lo quieren seguir malcriando.



Nicolás Samper: periodista y analista de RCN Radio y ESPN

1- ¿Debió ser convocado James o está bien no llamarlo?

Está bien no llamarlo, por ahora. Anda sin ritmo de competencia, pero es un nombre que no se puede dejar a un lado.



2- ¿Cree que James va a renunciar a la Selección, o volverá en octubre?

Tendría que volver en octubre. Depende de él, exclusivamente.



3- James no está en Selección por:

4- Las quejas en redes sociales de James, ¿abrieron la puerta para que hombres como Mojica o Córdoba hicieran lo mismo?

Hacer del reclamo una constante cae mal para quien lo hace sin argumentos tan sólidos y cae mal para los que sí fueron convidados y pueden exhibir sus argumentos.



5- ¿Debe James alejarse de redes sociales o eso no influye en su aspecto deportivo?

Él y nosotros deberíamos alejarnos más.



José Orlando Ascencio: subeditor de Deportes de EL TIEMPO

1- ¿Debió ser convocado James o está bien no llamarlo?

Estuvo bien que no lo llamaran. No viene jugando y sus últimas apariciones no lo dejan bien parado en su club.



2- ¿Cree que James va a renunciar a la Selección, o volverá en octubre?

No creo que vaya a renunciar. Pero su regreso va a depender de él y de su compromiso con el club en el que vaya a jugar.



3- James no está en Selección por:

No ha jugado desde mayo un partido oficial. Le falta continuidad.



4- Las quejas en redes sociales de James, ¿abrieron la puerta para que hombres como Mojica o Córdoba hicieran lo mismo?

Creo que abrió una puerta delicada. Salvo voces aisladas como Bacca, que lo hizo cuando Pékerman no estaba, eso no se veía.



5- ¿Debe James alejarse de redes sociales o eso no influye en su aspecto deportivo?

No le veo problema a que James esté en redes, siempre y cuando lo haga con el propósito de acercarse a sus seguidores, como lo hace, por ejemplo, el ‘Kun’ Agüero. Pero alguien debe decirle que sea más prudente con lo que dice.