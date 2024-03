Crítica no gustó: 'Es irrespeto de Lorenzo para el fútbol colombiano'

Néstor Lorenzo tuvo un momento de honestidad brutal horas antes del partido entre la Selección Colombia y su similar de España.

Cuando le preguntaron por los pocos jugadores del FPC que llegan a sus convocatorias dijo: "Tenemos que preguntarnos la liga colombiana en qué nivel está en el sentido de competencia, hasta dónde estamos llegando en Copa Sudamericana o Libertadores. Hay muchas cosa que demarcan la realidad e una liga", dijo.



Y claro, la respuesta no se hizo esperar cuando no solo Rodallega había protestado por la falta de oportunidades para él, Dayro Moreno, Bacca y otros veteranos en buen momento. Al final solo Álvaro Montero y Gabriel Fuentes, a última hora por lesión de dos titulares, clasificaron con el argentino.



Para Jorge Luis Pinto, ex DT de Selección Colombia, la declaración es muy desafortunada: “Es un irrespeto para el fútbol colombiano del señor Lorenzo. Eso que nos lo diga en casa. Es como cuando le dicen a uno, Dígame hp, pero en la casita, no públicamente’, y no esperar a irse a Inglaterra a dar unas declaraciones supremamente irrespetuosas para el fútbol colombiano. Para dirigentes que han invertido, para jugadores que aspiran ir a la selección”, dijo en el Vbar de Caracol





💣"Un irrespeto para el fútbol colombiano lo que dijo Néstor Lorenzo"



🗣️"Hay jugadores en la Liga colombiana para ir a la Selección"



✅🇨🇴Jorge Luis Pinto, habló para #ElVBarCaracol, previo al juego entre España y Colombia



📻Lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/s4uDK9y9zy — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 22, 2024



El extécnico del Deportivo Cali y mundialista con Costa Rica, lamenta que el esfuerzo de los jugadores del medio local sea en vano: “Me parece que ha sido un irrespetuoso con los jugadores. A qué aspiran los que están en Colombia, a nada porque él no los va a ver”.

​