¿Jhon Jáder Durán estará con Colombia? Hay decisión desde Inglaterra

El mercado de fichajes y el entorno de la Selección estuvo movido en el arranque de la semana, con la noticia del fichaje de Jhon Jáder Durán por el Aston Villa, de la Premier League, por una cifra cercana a los 18 millones de dólares.



El salto de calidad para el delantero es buena noticia para el fútbol colombiano, que empieza a ver nuevos talentos en la élite. Sin embargo, había una duda respecto a su continuidad con la tricolor, pues está dentro de los convocados por el técnico Cárdenas para el Sudamericano Sub 20.



Jhon Jáder Durán es solicitado por su nuevo club y se retira de la concentración.



🔗 https://t.co/iZoknveIDw #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/nJNd7wNUIT — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 17, 2023

En primera instancia, desde la Federación confirmaron que, hasta nueva orden, Durán continuaría en la convocatoria para afrontar el certamen en el país. Sin embargo, la misma entidad se encargó de comunicar la nueva determinación, por órdenes del Aston Villa.



A través de un comunicado, la entidad confirma que el delantero deberá partir a Inglaterra “El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia Sub 20, informan que el jugador Jhon Jáder Durán se retiró de la concentración del equipo nacional para trasladarse a Inglaterra y cumplir compromisos con su nuevo club, el Aston Villa de la Premier League”.



Además, agregaron “El jugador de 19 años debe atender los requerimientos de su nuevo equipo, en donde tendrá que cumplir con los exámenes médicos y legalizar la documentación de trabajo. Inicialmente la FCF había acordado por medio de su agencia de representación, que el futbolista permanecería en la concentración de la Selección Colombia. Sin embargo, esta mañana y en comunicación directa entre la FCF y el club se manifestó la necesidad de traslado del jugador lo antes posible. Debido a que el Sudamericano Sub 20 no se juega bajo fecha FIFA y los clubes tienen la potestad de reincorporar a sus jugadores en el momento que consideren pertinente, el jugador debe viajar a cumplir con el requerimiento del equipo".



Finalmente, anunciaron que estarán a la espera de hacer los respectivos trámites para contar con Durán para el certamen, una vez termine sus trámites "La Federación Colombiana de Fútbol y el delantero, comenzaron la gestión ante el Aston Villa para que después de cumplir con las diligencias pertinentes de su vinculación, se logre conseguir la autorización de reintegrarse al grupo que es dirigido por el Director Técnico Héctor Cardenas y afrontar de esta manera la siguiente fase del campeonato que se jugará en Colombia".