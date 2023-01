¿Óscar Estupiñán se irá del Hull City? Su director técnico habló

Óscar Estupiñán se ha convertido en una de las piezas más importantes, no solo en la Championship, sino en toda Inglaterra. Aston Villa acaba de dar el golpe fichando a Jhon Jáder Durán, una de las perlas colombianas, pero no sería el único cafetero en poder disfrutar de la competencia liguera más importante y competitiva del mundo. Los números de Estupiñán con el Hull City, siendo el segundo goleador del certamen con 12 tantos, a uno de Chuba Akpom, lo ponen dentro de grandes clubes.



Las actuaciones de Óscar Estupiñán están en la mira de cuatro equipos de la Premier League, uno de ellos, un histórico que ahora está batallando por no descender. Estupiñán no se alejaría mucho de la Championship, pues cada uno de ellos está intentando no perder la categoría en puestos incómodos.

Everton, Bournemouth, Southampton y Nottingham Forest, dos de estos recientemente ascendidos a la Premier League siguen los pasos de Óscar Estupiñán. El goleador colombiano no se iría del Hull City al menos de que llegue una oferta estelar y alta para el conjunto de la Championship, Liam Rosenior, director técnico del Hull habló sobre la importancia del vallecaucano en esta temporada. Óscar anotó en el empate sobre la hora contra el Huddersfield Town y los buenos comentarios lo siguieron, uno de ellos que publicó la cuenta oficial del club decía, "Él sólo se fue y lo hizo".



Liam Rosenior, estratega del Hull City negó la posibilidad a que el caleño se vaya del club diciendo que, "lucharé con uñas y dientes para mantenerlo aquí" y luego con el pasar de los días completó, "es natural que cuando tienes buenos jugadores y es enero que vas a tener especulaciones. Pero como dije antes, va a tener que tomar algo espectacular para nosotros incluso considerar su salida del club. Le encanta estar aquí y ponerse en forma, es una parte clave de mi plan y no tengo planes de que se vaya en este momento”. Queda más que claro que si no llega una oferta sorprendente por el colombiano, no lo dejarán ir así de fácil.