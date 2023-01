¡Milagro llamado Óscar Estupiñán! Salvador sobre el final para igualar

Con Óscar Estupiñán es a otra cosa en la Championship para el Hull City. Cuando el delantero colombiano está no para de gustarle a la afición y a los directivos de la institución inglesa. Un 2023 lleno de alegrías para el ex Once Caldas y Vitoria de Guimaraes en donde volvió a aparecer con un gol en una nueva fecha de la segunda división de Inglaterra.



Cuando parecía que todo se acababa con derrota del Hull City que ofició como local ante el Huddersfield Town, apareció el jugador que puede cambiar un partido, Óscar Estupiñán. El vallecaucano sacó magia de donde no había y en el agregado, su equipo logró emparejar la situación para por lo menos ganar una unidad y seguir escalando posiciones en la clasificación.

El colombiano estuvo pendiente en el minuto 90+8' cuando todo parecía que el partido era derrota para el Hull City. Cuando corría el agregado, un balón en el área le quedó dulce para Óscar Estupiñán que de volea logró dañar las ilusiones del Huddersfield Town que se ilusionaba con la victoria por la mínima diferencia. Como si fuera poco, la anotación no solo sirvió para salvar las papeletas, sino que personalmente para Estupiñán, logró anotar su decimosegundo tanto que lo consolida como el tercer goleador de la Championship detrás de Chuba Akpom que cosecha 13 goles, e igualado con Viktor Gyokeres con 12.