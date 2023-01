Semana de mucho fútbol en enero: inicia el Sudamericano Sub 20

Semana de fútbol a nivel de clubes y Selecciones. Enero llegó a la mitad y el fútbol en el 2023 se reanuda paulatinamente. Revise acá la agenda de esta semana, con el inicio del Sudamericano Sub 20 que tendrá lugar en Colombia.



​Amistoso



River Plate vs Vasco da Gama

7:00 p.m. hora colombiana

Miguel Ángel Borja



España – Copa del Rey



Real Sociedad vs Mallorca

1:00 p.m. hora colombiana



Alavés vs Sevilla

3:00 p.m. hora colombiana



Italia – Copa Italia



Napoli vs Cremonese

3:00 p.m. hora colombiana



Inglaterra – FA Cup



Wolves vs Liverpool

2:45 p.m. hora colombiana



Amistoso



Peñarol vs San Lorenzo

7:30 p.m.



Miércoles 18 de enero

Inglaterra – Premier League



Crystal Palace vs Manchester United

3:00 p.m. hora colombiana



España – Copa del Rey



Sporting Gijón vs Valencia

1:00 p.m. hora colombiana



Athletic Club vs Espanyol

2:00 p.m. hora colombiana



Real Betis vs Osasuna

3:00 p.m. hora colombiana



Levante vs Atlético de Madrid

3:00 p.m. hora colombiana



Inglaterra – Fa Cup



Leeds United vs Cardiff City

2:45 p.m.



Italia – Supercoppa Italia



Milan vs Inter de Milán

2:00 p.m. hora colombiana



Jueves 16 de enero

Inglaterra – Premier League



Manchester City vs Tottenham

3:00 p.m. hora colombiana



Amistoso



PSG vs Riyadh Al Stars

12:00 p.m. hora colombiana



España - Copa del Rey



Ceuta vs Barcelona

2:00 p.m. hora colombiana



Villarreal vs Real Madrid

3:00 p.m. hora colombiana



Italia – Coppa de Italia



Atalanta vs Spezia Calcio

9:00 a.m. hora colombiana

Duván Zapata y Luis Muriel



Lazio vs Bologna

12:00 p.m. hora colombiana



Juventus vs Monza

3:00 p.m. hora colombiana

Juan Cuadrado



Sudamericano Sub 20



Perú vs Brasil

5:00 p.m. hora colombiana



Colombia vs Paraguay

7:30 p.m. hora colombiana