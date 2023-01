Duván Zapata en la mira de este club inglés: posible transferencia

Duván Zapata no ha tenido la mejor temporada, debido a las lesiones que tuvo a inicios del 2022, los cuales han repercutido en su desempeño, ahora, arrancando el 2023. De a poco va sumando minutos, incluso fue parte de la victoria del Atalanta contra Salernitana.



El colombiano aportó una asistencia en aquel compromiso. Ahora, desde Inglaterra afirman que hay una posibilidad para que el delantero pase a ser parte de uno de los clubes que está peleando la continuidad en la Premier League.



De acuerdo a información del diario The Sunday People, existe el interés del Everton, que no pasa su mejor momento en Premier League, debido a que está en zona de descenso.



Así lo describe la prensa británica “Los toffees están dispuestos a abrir parcialmente la puerta a la llegada del delantero centro colombiano. La dirección del club inglés quisiera basar la negociación en una solución de cesión con opción de compra por un precio fijado en 15 millones de libras, equivalentes a unos 17 millones de euros”.



Además, agregaron “Queda por entender que piensan ante esto, todo apunta a que hay tiempo y formas de llegar a un acuerdo al final del mercado. Además, porque en los últimos meses el colombiano ya no es considerado un intocable, ni representa una certeza para Gasperini. Por tanto, Atalanta estaría dispuesta a estudiar ofertas, siempre que no sean inferiores a 20 millones de euros”.