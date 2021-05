¿Quién debe reemplazar a James en la Selección Colombia? Vote acá

Este viernes se conoció la noticia que nadie esperaba: James Rodríguez no podrá jugar la doble jornada de Eliminatorias, Perú y Argentina, ni la Copa América por inconvenientes físicos, o por lo menos eso afirma la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



Sin tiempo para llorar sobre la leche derramada, el entrenador Reinaldo Rueda deberá encontrar el sustituto perfecto para su gran estrella, teniendo en cuenta además que en breve se unirá al grupo Edwin Cardona.

Basado en lo anterior, surgen varias propuestas para el nuevo creativo de la Selección. Un futbolista que tenga cualidades parecidas al cucuteño de 29 años y además no le tiemble el pulso a la hora de ponerse la amarilla.



Desafortunadamente Colombia no cuenta con una gran cantidad de futbolistas con dichas características, razón por la que se necesita echar mano del torneo local o incluso ligas que no son del todo poderosas.



Por ello, en FUTBOLRED le pedimos su opinión para encontrar al sustituto ideal de James:

Sondeo ¿Qué tipo de futbolista debe ser convocado por Rueda? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Un 10 clásico, como a la vieja usanza. Un mediapunta con cualidades para asistir y definir. Un volante de primera línea que pueda aportar en generación. Cambiar el esquema, jugar sin creativo y reforzar las bandas con extremos rápidos. Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Un 10 clásico, como a la vieja usanza. 0% Un mediapunta con cualidades para asistir y definir. 0% Un volante de primera línea que pueda aportar en generación. 0% Cambiar el esquema, jugar sin creativo y reforzar las bandas con extremos rápidos. 0% Volver

Sondeo ¿De dónde debería venir el sustituto? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Europa, su roce internacional es vital. Estados Unidos o México, lo importante es que venga con ritmo. Sudamérica, sirve que conozca el fútbol de este lado del continente. Colombia, hay que darle importancia a los del medio local. Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Europa, su roce internacional es vital. 0% Estados Unidos o México, lo importante es que venga con ritmo. 0% Sudamérica, sirve que conozca el fútbol de este lado del continente. 0% Colombia, hay que darle importancia a los del medio local. 0% Volver