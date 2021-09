¿De nuevo en los planes? James habría sido bloqueado para fecha triple

Este viernes, Javier Hernández Bonnet contó en Blog Deportivo que James Rodríguez es uno de los reservados por Reinaldo Rueda para la triple fecha de Eliminatoria en octubre.



Al jugador del Everton se le vio entrenando a la par del grupo en la última sesión, en medio de mucha camaradería con Yerry Mina y el venezolano Salomón Rondón. El '10' afinó su puntería y se le ve otro semblante; esa posibilidad de volver a la Selección Colombia tendría mucho que ver.



Hernández Bonnet indicó que "James Rodríguez quedó bloqueado por la Federación Colombiana de Fútbol. Confirmado con fuentes cercanas al Everton”, aunque aclaró que "está bloqueado, no quiere decir que lo llamen".



Cabe recordar que el '10' no ha estado en los planes de Colombia desde que Rueda asumió las riendas. Su última aparición fue en en la goleada 6-1 de Ecuador en 2020, que determinó la salida de Carlos Queiroz. El jugador de los toffees no fue incluido en los partidos de Eliminatoria de junio, ni en la Copa América, ni en la fecha triple que acabó de pasar.



Sin embargo, para James se abre una luz de esperanza en la lista de bloqueados, pero habrá que esperar un par de semanas más para conocer la lista definitiva de Rueda. La Selección Colombia abrirá la nueva jornada contra Uruguay el 7 de octubre, y posteriormente lo hará ante Brasil y Ecuador. Solo hasta ese momento se sabrá si hace parte de los planes o no.



Y es que mejores no podían ser las noticias para el volante de 30 años, que está en busca de recuperar la confianza en su club y volver a sumar minutos. Este sábado, Everton jugará frente al Aston Villa, a las 11:30 am. Él no juega un partido oficial desde hace cuatro meses, por lo que no se sabe si Rafa Benítez lo tendrá convocado. Por ahora sigue trabajando.