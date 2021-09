Mojica envió mensaje directo a Rueda: 'la ilusión nadie me la quita'

A escasas dos semanas de conocer la nueva convocatoria de Reinaldo Rueda para la triple fecha de octubre, donde Colombia se medirá a Uruguay, Brasil y Ecuador, Johan Mojica dialogó con el Vbar, de Caracol Radio, sobre su actualidad, su deseo de volver a la tricolor y dio unas nuevas disculpas tras sus comentarios en la jornada anterior. ¿Lo tendrán en cuenta esta vez? Él espera que sí, y al menos por ahora, está haciéndole guiño al seleccionador con su nivel en Elche.

Sobre su actualidad, Mojica destacó que "se empezó bien la temporada en estas cuatro jornadas y estoy aportándole mi fútbol al equipo, eso lo estoy disfrutando", sin embargo, nunca deja de lado su deseo de estar de nuevo en los planes de la Selección Colombia.



"El tema Selección es otra cosa y siempre va estar, es lo más grande que puedo obtener. Tuve la oportunidad de jugar el Mundial y jugar varios partidos, así que sé lo que es estar ahí. Siempre trabajo para estar cuando el cuerpo técnico me necesite(...) Sabemos de la calidad de jugadores que hay en la posición y hay muchos colombianos que lo están haciendo bien, y cada jugador que llega lo quiere hacer bien y aportar el máximo para el beneficio del país. A nosotros como futbolistas a veces nos sale bien, otras veces no, pero todos queremos dejar el alma. Yo vengo trabajando para tener esa oportunidad, primero estoy cumpliendo en el club que es mi el día a día".



Y continuó: "La ilusión nadie me la quita y la he tenido desde que soy futbolista profesional; ese espíritu de competitividad. Ya que dependa de una persona o de un cuerpo técnico, es otro tema, pero yo como futbolista lo estoy haciendo para estar entre los opcionados".



En dos semanas, Rueda tendrá que dar a conocer la lista de convocados para la jornada triple de octubre, que iniciará el 7 de visita ante Uruguay. Mojica aprovechó para disculparse de nuevo, pues no quiere cerrarse las puertas en Selección.



"Yo soy un futbolista de esa raza que le encanta competir, el no haber estado en la convocatoria siempre es triste y frustrante porque se trabaja para ello. Que no se esté no quiere decir que se esté trabajando mal, simplemente el profe toma decisiones con los que él cree que pueden hacerlo mejor. No he tenido la oportunidad de hablar con el profe, ni nadie del cuerpo técnico. Nadie se ha puesto en contacto conmigo. Quiero aclarar que mi comunicado no iba hacia ningún compañero o la Federación, ellos saben el tipo de persona que soy y no he tenido ningún tema de indisciplina. Ofrezco disculpas si alguien se ha sentido ofendido, pero no fue con esa intención, simplemente estuve frustrado. Yo tengo que hablar es dentro del terreno de juego".



Finalmente, Johan se refirió al clasificatorio a la Copa Mundial de 2022. "Sea como sea hay que ir, lo importante es estar en Catar. Que vayamos o no, depende de partido a partido. Ahora se vienen partidos complejos y hay que saber prepararlos, porque esos puntos encarrilan lo que será estar entre los cuatro primeros. Yo siempre soy optimista y sé que hay con qué estar en el Mundial. La Selección Colombia es un compromiso, ya quedó tercera en Copa América y se puede estar mejor".