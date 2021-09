América piensa en 2022 tras castigo por Carrascal: esto es lo que hará

Este viernes se conoció del castigo que la Cámara de Resolución de Disputas de la FCF le impuso al América de Cali por el tema Rafael Carrascal. Todo se dio tras la batalla que libró el Deportes Tolima alegando incumplimiento en el contrato por parte del jugador, que llegó en 2019 a las toldas escarlatas.



Pues bien, al vinotinto y oro le hallaron la razón y la sanción para el jugador es de dos años sin poder militar en el fútbol colombiano, mientras que al club le prohibieron inscribir jugadores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, durante el segundo semestre de 2022. Les figuró contratar pensando en todo el año.

En diálogo con el programa Zona Libre de Humo, el presidente del club Mauricio Romero dijo que "acataremos la resolución y no haremos apelación. Vamos a asumir la sanción económica y el jugador tiene una sanción por un tiempo determinado". El América tendrá que desembolsar 460 millones de pesos.



Sin embargo, como el castigo que impide inscribir jugadores será para 2022-II, Romero indicó que aprovecharán enero para poder contratar jugadores: "La sanción de no contratación de jugadores es en el segundo semestre de 2022. En la ventana de enero aprovecharemos para hacer contrataciones".



En lo que respecta al jugador, Romero mencionó que "con Rafael Carrascal tenemos dos años más y se le termina en junio 2022 su contrato con Cerro Porteño, ya miraremos que podría pasar". El volante que actualmente está en el fútbol paraguayo, recibió una sanción de dos años en el fútbol colombiano. Los escarlatas tendrán que ubicarlo en otro club del exterior, en caso que Cerro no renueve.