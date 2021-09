¿Qué tantas sorpresas? Gamero destapó cartas de Millonarios vs Huila

Este viernes al término del entrenamiento, el técnico Alberto Gamero habló previo al partido de la fecha 10 frente al Atlético Huila y reconoció que será un partido "complicado". Además de hacer un balance de la primera mitad de la fase regular para Millonarios, analizó a su rival y adelantó la nómina con la que contará para buscar los 3 puntos en casa. Pero no solo eso, el samario también lamentó la alta salida de técnicos en 9 jornadas.

Atlético Huila, rival del sábado: "Son partidos complicados, donde hay que tener la mayor tranquilidad, circular bien el balón y si desespero. Un punto clave es no quedar mal parado atrás porque vienen a pararse con un bloque medio-bajo y a contragolpear; tiene jugadores rápidos por los costados. Hay que tener paciencia en esta clase de partidos. Nosotros estamos pensando en que vamos a tratar a un Huila, con un técnico nuevo como el profe Rujana, que lleva tres o cuatro partidos con cambios y cosas interesantes".



Expectativas de Millonarios frente al Huila: "No podemos pensar en la posición en la que están, sino pelear nosotros por estar en los primeros lugares. Este no va a ser un partido fácil como todo el mundo cree, este equipo se nos va agrupar bien y nos va a contragolpear. Así como ellos están peleando descenso, nosotros peleamos la parte alta de la tabla. Son dos situaciones diferentes pero ambos aspiramos a alto. Debemos buscar estos partidos y vamos a tratar que sea muy bien jugado, para salir a ganarlo".



Situación de David Macalister Silva, Andrés Llinás y Daniel Ruiz: "Están en la nómina de concentración y han evolucionado bien en la semana, se trabajaron bien. Silva entró tarde a las sesiones, pero está bien. El grupo está disponible, será casi el mismo grupo que viajó a Bucaramanga".



Balance en lo corrido de la Liga: "El presupuesto es bueno, tenemos 19 puntos de 27, pero podríamos haber tenido 3 o 4 puntos más. Lo que hemos perdido también nos han enseñado y nos han hecho mejorar. No es pensar en lo que ha pasado sino pensar en lo que viene. Los últimos 10 partidos son con equipos que pueden descender, otros que quieren copas internacionales y otros que se quieren meter en los ocho. Lo que hemos hechos hasta ahora va acorde con lo que habíamos pensado".



Llegada del arquero Esteban Ruiz: "Buscamos competencia y Esteban Ruiz es un jugador que ha estado en mucha competencia, en procesos de Selección Colombia y con partidos profesionales, viene a sumar. Este es un jugador para corto y largo plazo, van a pelear la posición sanamente".



Salida masiva de técnicos en la Liga Betplay: "Hoy se está viviendo una atmósfera de cambiar técnicos y hay muchos inconveniente, el tiempo dirá qué es lo mejor. Es increíble la cantidad de técnicos que han salido en nueve fechas. Han salido unos que ni siquiera comenzaron a trabajar y para mi es lamentable, pero esa es la posición que escogimos y estamos expuestos a eso".